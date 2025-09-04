A női kézilabda-válogatott keretének legnagyobb visszatérője Kovács Anett, az Esztergom jobbszélsője, aki legutóbb a 2021-es tokiói olimpián volt válogatott, még a Ferencváros játékosaként. „Némileg furcsa, legalábbis újdonság, hogy az általában szeptember végére eső első válogatott összetartás most a hónap közepére esik, így a kerethirdetésnél a válogatásunkat a felkészülési mérkőzéseken látottakra kellett alapoznunk. Ez persze egy olyan adottság, amely minden más csapatra ugyanúgy igaz, várjuk már, hogy újra együtt készüljünk és lássuk, néhány hónap szünet után hol tartanak a játékosaink, a csapat” – mondta a Golovin Vlagyimir magyar szövetség (MKSZ) honlapján.
A szakvezető az MKSZ csütörtök esti partnertalálkozóján úgy fogalmazott, egyrészt szerinte nincs meglepetés a névsorban, másrészt a sérülések nagyon sokszor befolyásoltak egy-egy világversenyt, ezért is kíváncsiak a fiatalokra, illetve szeretnék, hogy további tapasztalatot szerezzenek.
„Két meccsünk lesz a svédek ellen, egy zárt kapus és egy nyilvános.
A mostani névsorban vannak olyanok, akik eddig kevesebb összetartáson vettek részt, de nagyon kíváncsiak vagyunk, mire képesek
– magyarázta.
Hozzátette, a márciusi és az áprilisi összetartások, illetve mérkőzések is megmutatták, hogy vannak tehetségek a bő keretben, akik lehet, hogy nem is a következő, hanem a 2032-es olimpián lehetnek a válogatott meghatározó tagjai.
Golovin rávilágított, hogy a tavaly decemberi Európa-bajnoki bronzérem miatt sokan az idei világbajnokságon is dobogós helyezést várnak a nemzeti csapattól. Mint megjegyezte, a tavalyi eredmény nagyon komoly bravúr volt, amit nem lesz egyszerű megismételni.
A női válogatott őszi programja:
November 26.–december 14.: holland-német közös rendezésű világbajnokság
(MTI)