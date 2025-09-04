A női kézilabda-válogatott keretének legnagyobb visszatérője Kovács Anett, az Esztergom jobbszélsője, aki legutóbb a 2021-es tokiói olimpián volt válogatott, még a Ferencváros játékosaként. „Némileg furcsa, legalábbis újdonság, hogy az általában szeptember végére eső első válogatott összetartás most a hónap közepére esik, így a kerethirdetésnél a válogatásunkat a felkészülési mérkőzéseken látottakra kellett alapoznunk. Ez persze egy olyan adottság, amely minden más csapatra ugyanúgy igaz, várjuk már, hogy újra együtt készüljünk és lássuk, néhány hónap szünet után hol tartanak a játékosaink, a csapat” – mondta a Golovin Vlagyimir magyar szövetség (MKSZ) honlapján.

Klujber Katrin továbbra is alapember a magyar női kézilabda-válogatottban

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István

A szakvezető az MKSZ csütörtök esti partnertalálkozóján úgy fogalmazott, egyrészt szerinte nincs meglepetés a névsorban, másrészt a sérülések nagyon sokszor befolyásoltak egy-egy világversenyt, ezért is kíváncsiak a fiatalokra, illetve szeretnék, hogy további tapasztalatot szerezzenek.

Vb-re készül a női kézilabda-válogatott

„Két meccsünk lesz a svédek ellen, egy zárt kapus és egy nyilvános.

A mostani névsorban vannak olyanok, akik eddig kevesebb összetartáson vettek részt, de nagyon kíváncsiak vagyunk, mire képesek

– magyarázta.

Hozzátette, a márciusi és az áprilisi összetartások, illetve mérkőzések is megmutatták, hogy vannak tehetségek a bő keretben, akik lehet, hogy nem is a következő, hanem a 2032-es olimpián lehetnek a válogatott meghatározó tagjai.

Golovin rávilágított, hogy a tavaly decemberi Európa-bajnoki bronzérem miatt sokan az idei világbajnokságon is dobogós helyezést várnak a nemzeti csapattól. Mint megjegyezte, a tavalyi eredmény nagyon komoly bravúr volt, amit nem lesz egyszerű megismételni.

A női válogatott kerete a svédek elleni felkészülési mérkőzésre:

kapusok: Bukovszky Anna (Esztergom), Janurik Kinga (Ferencváros), Szemerey Zsófia (Győr)

jobbszélsők: Grosch Vivien (Debrecen), Kovács Anett (Esztergom), Töpfner Alexandra (Rapid Bucureşti, román)

jobbátlövők: Albek Anna (Metz HB, francia), Klujber Katrin (Ferencváros), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román)

irányítók: Kukely Anna (Mosonmagyaróvár), Simon Petra (Ferencváros), Vámos Petra (Metz HB)

beállók: Bordás Réka (Ferencváros), Szmolek Apollónia (Esztergom), Tóvizi Petra (Debrecen)

balátlövők: Csíkos Luca (Vác), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (Thüringer HC, német)

balszélsők: Hársfalvi Julia (Ferencváros), Márton Gréta (Ferencváros), Petrus Mirtill (Debrecen)

A női válogatott őszi programja:

szeptember 20., szombat, Tatabánya: Magyarország–Svédország 16.00, felkészülési mérkőzés

október 16., csütörtök, Nagykanizsa: Magyarország–Törökország 18.00, Eurokupa-mérkőzés

október 19., vasárnap, Prága: Csehország–Magyarország 19.00, Eurokupa-mérkőzés

november 20., csütörtök, Straume: Magyarország–Szerbia 20.30, felkészülési mérkőzés

november 22., szombat, Straume: Norvégia–Magyarország 16.45, felkészülési mérkőzés

november 23., vasárnap, Straume: Magyarország–Spanyolország 14.00, felkészülési mérkőzés

November 26.–december 14.: holland-német közös rendezésű világbajnokság

