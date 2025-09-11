Live
Októberben kezdődik az új idény a női Extraligában. A nyíregyházi röplabda kiválóságai szeptember elején a leköszönő nyár utolsó sugarait kihasználva mártóztak még egyet az Aquarius Élmény- és Parkfürdőben.

A nyíregyházi röplabda női szakosztálya október 11-én kezdi majd el az Extraliga küzdelmeit a MÁV Előre ellen, hazai pályán. Az egy hónap múlva kezdődő bajnoki csaták előtt, még a késői nyár utolsó meleg napjait kihasználva a csapat tagjai megmártóztak egy fürdőben, ahova a fotósuk is elkísérte őket, minden szurkoló legnagyobb örömére.

Fotó: Kohut Árpád

A nyíregyházi röplabda klasszisai megmártóztak a vízben

Természetesen a kikapcsolódás mellett a felkészülés sem maradt félbe, a klub hivatalos Facebook-oldalának beszámolója alapján a Fatum-Nyíregyháza folyamatosan felkészülési mérkőzéseken vesz részt, legutóbb éppen a TFSE volt az ellenfél. A nyíregyháziak remekül kezdtek a leírás alapján, nyerték az első két játszmát, majd a harmadikban szépítettek a fővárosiak. A negyedikben újból a Fatum volt jobb, majd jött egy extra játszma, melyet szintén hoztak, így végül 4:1-re győztek.

