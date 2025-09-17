A Pick Szeged keretéből Magnus Röd és Bodó Richárd hiányzott, utóbbinak részleges izomszakadás van a vádlijában. A hazaiaknál Óli Mittún váll-, Frederik Petersen könyök-, Casper Käll pedig térdsérülés miatt nem játszhatott.

Mikler Roland ezúttal csak epizód szerepet kapott a Pick Szeged BL-meccsén

Fotó: FRANK MOLTER / DPA

Tobias Thulin eleinte remekül védett volt csapata ellen, erre alapozva a Szeged 4-1-re ellépett, de a védekezés ezúttal sem működött megfelelően - ahogyan múlt csütörtökön, a lengyel bajnok Wisla Plock ellen elveszített hazai meccsen sem -, így Hjalte Lykke, Lasse Vilhelmsen és Nicolai Pedersen vezérletével a 13. percben már a dánok vezettek 8-7-re. Michael Apelgren vezetőedző időkérése után volt egy komoly fellángolása a Szegednek, amely 5-0-s sorozatot produkált. A létszámfölényes támadójátékra váltó GOG-nak erre is volt válasza, és bár vérző orrsérülés miatt elveszítette Lasse Balstadot, visszakapaszkodott 13-12-re.

Megvan a Pick Szeged első BL-sikere

A technikai hibákat, labdaeladásokat rendre góllal büntették a házigazdák, a szünetben mégis 18-16-os előnyben voltak a csongrádiak. Thulin a második félidő elején is bravúrosan védett, csapata többször is ellépett négy góllal, ám a GOG rendre visszazárkózott. A kapusteljesítmények közötti komoly különbség ellenére négy és fél perccel a vége előtt is csak kettő volt közte, de ennél közelebb nem kerültek a dánok, sőt, végül öttel győzött a vendégcsapat.

Mario Sostaric 12, Bánhidi Bence, Borut Mackovsek és Imanol Garciandía hat-hat góllal, Tobias Thulin 16 védéssel járult hozzá a sikerhez.

A túloldalon Nicolai Pedersen nyolc, Frederik Bjerre hét találattal zárt. A két együttes harmadik egymás elleni mérkőzésén egy vereség mellett másodszor győztek a csongrádiak.

A klubvilágbajnok Veszprém csütörtökön a francia HBC Nantes-ot fogadja, az egy győzelemmel és egy vereséggel álló Szeged pedig jövő csütörtökön a Paris Saint-Germaint látja vendégül a BL csoportkörében.

A hazaiak csak kétszer - 8-7-nél és 9-8-nál - vezettek az egész mérkőzésen.

Eredmény, kézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. forduló, B csoport:

GOG (dán)–OTP Bank-Pick Szeged 31-36 (16-18)

lövések/gólok: 50/31, illetve 48/36

gólok hétméteresből: 5/4, illetve 5/5

kiállítások: 6, illetve 6 perc