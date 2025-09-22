Live
A Magyar Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi Bizottsága döntést hozott. Négyszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezte az MKSZ a Motherson Mosonmagyaróvári KC-t a szeptember 10-én játszott Mosonmagyaróvár-Győr női NB I-es mérkőzésen történt rasszista atrocitás miatt.

A találkozón a Győr játékosait „rasszista és emberi méltóságukban mélyen sértő atrocitások érték”, míg a Motherson-Mosonmagyaróvári KC közölte: határozottan elhatárolódik a renitens drukkerektől. Az esetet a Magyar Kézilabda Szövetség is elítélte.

Súlyos döntés született a győri rasszista kézibotrány ügyében
Súlyos döntés született a rasszista kézibotrány ügyében 
Fotó: Mosonmagyaróvári Kézilabda Club/Facebook

Megszületett a döntés a rasszista kézibotrányban

Az MKSZ hétfői közlése szerint az illetékes testület arra is kötelezte a mosonmagyaróvári sportszervezetet, hogy 

a következő hazai élvonalbeli összecsapásán a B-közép szurkolói szektorát zárja le, valamint a következő két NB I-es meccsre saját költségén fogadjon szövetségi ellenőrt.

Az MKSZ jelezte, hogy 

a döntést a Motherson-Mosonmagyaróvári KC elfogadta, az ellen fellebbezést nem nyújt be, így a határozat jogerős.

A Bajnokok Ligájában és a hazai élvonalban egyaránt címvédő győri klub mérkőzést követő közleménye szerint játékosait „a mosonmagyaróvári szurkolótáborból rasszista és emberi méltóságukban mélyen sértő atrocitások érték", ennek nyomán az MKSZ egy héttel ezelőtt fegyelmi eljárást indított.

A mosonmagyaróvári klub közleményében azt írta: „klubunk ezúton is elnézést kér a nézőtérről érkező megengedhetetlen bekiabálások miatt, és határozottan elhatárolódik minden olyan megnyilvánulástól, amely ellentétes a fair play szellemiségével". Az egyesület egyben arra kérte szurkolóit, hogy a klub eredményességének érdekében a jövőben tartózkodjanak minden olyan viselkedéstől, amely tiszteletlen az ellenfél játékosaival vagy sportvezetőivel szemben.

Az MKSZ a hétfői közleményében azt is kiemelte, hogy a jövőben is mindent meg fog tenni és fel fog lépni a rasszista megnyilvánulásokkal szemben.

A meccsen 37-27-es győri siker született.

Érdekesség, hogy az edzők és a játékosok is dicsérték a meccs után a hangulatot:

