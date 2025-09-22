A találkozón a Győr játékosait „rasszista és emberi méltóságukban mélyen sértő atrocitások érték”, míg a Motherson-Mosonmagyaróvári KC közölte: határozottan elhatárolódik a renitens drukkerektől. Az esetet a Magyar Kézilabda Szövetség is elítélte.

Súlyos döntés született a rasszista kézibotrány ügyében

Fotó: Mosonmagyaróvári Kézilabda Club/Facebook

Az MKSZ hétfői közlése szerint az illetékes testület arra is kötelezte a mosonmagyaróvári sportszervezetet, hogy

a következő hazai élvonalbeli összecsapásán a B-közép szurkolói szektorát zárja le, valamint a következő két NB I-es meccsre saját költségén fogadjon szövetségi ellenőrt.

Az MKSZ jelezte, hogy

a döntést a Motherson-Mosonmagyaróvári KC elfogadta, az ellen fellebbezést nem nyújt be, így a határozat jogerős.

A Bajnokok Ligájában és a hazai élvonalban egyaránt címvédő győri klub mérkőzést követő közleménye szerint játékosait „a mosonmagyaróvári szurkolótáborból rasszista és emberi méltóságukban mélyen sértő atrocitások érték", ennek nyomán az MKSZ egy héttel ezelőtt fegyelmi eljárást indított.

A mosonmagyaróvári klub közleményében azt írta: „klubunk ezúton is elnézést kér a nézőtérről érkező megengedhetetlen bekiabálások miatt, és határozottan elhatárolódik minden olyan megnyilvánulástól, amely ellentétes a fair play szellemiségével". Az egyesület egyben arra kérte szurkolóit, hogy a klub eredményességének érdekében a jövőben tartózkodjanak minden olyan viselkedéstől, amely tiszteletlen az ellenfél játékosaival vagy sportvezetőivel szemben.

Az MKSZ a hétfői közleményében azt is kiemelte, hogy a jövőben is mindent meg fog tenni és fel fog lépni a rasszista megnyilvánulásokkal szemben.

A meccsen 37-27-es győri siker született.

Érdekesség, hogy az edzők és a játékosok is dicsérték a meccs után a hangulatot: