A Magyar Kupa-címvédő Szeged keretéből Lazar Kukic, a vendégektől többek között Jakub Szyszko és Leon Susnja hiányzott. A bemutatásnál az egyik legnagyobb tapsot a lengyelek horvát kapusa, Mirko Alilovic kapta, aki 2011 és 2018 között a Veszprém, 2018 és 2023 között pedig a Szeged kapuját védte.

Fazekas három gólt szerzett és remekelt a Szeged ellen

A második félidőben végig a Plock vezetett a Szeged ellen

A játék képe és a statisztikai adatok alapján is rendkívül kiegyenlített volt az első félidő: a Szeged az elején, a Plock a vége felé vezetett két góllal, a szünetben pedig döntetlen volt az állás – jelentette az MTI.

A második felvonásban kizárólag a vendégek vezettek. Remekül, egy 4-1-es sorozattal kezdtek, és egészen az 55. percig tartották legalább kétgólos előnyüket. Az utolsó percben 34-33-as vendég vezetésnél hosszas videózás után a támadásban lévő lengyelek javára döntöttek a játékvezetők, és Fazekasék ezt kihasználva megőrizték egygólos vezetésüket.

Szita Zoltán egy gólig jutott

Remekeltek a vendégek magyar légiósai

A világbajnoki ezüstérmes Mario Sostaric kilenc, Imanol Garciandía hét, Sebastian Frimmel hat gól lőtt, Mikler Roland nyolc, Tobias Thulin három védéssel zárt. A túloldalon Melvyn Richardson 12-szer, Fazekas háromszor, Szita egyszer volt eredményes, Ilic ezúttal nem talált a hálóba. Torbjörn Bergerudnak hat védése volt.

A két csapat hetedik egymás elleni BL-meccsén öt szegedi siker mellett másodszor győzött a Plock.

A csongrádiak jövő szerdán a dán GOG vendégei lesznek, a klubvilágbajnok Veszprém – amely szintén vereséggel kezdett – csütörtökön a francia HBC Nantes-ot fogadja a BL csoportkörében.

Eredmény, csoportkör, 1. forduló, B csoport:

OTP Bank-Pick Szeged – Orlen Wisla Plock (lengyel) 33-34 (16-16)

lövések/gólok: 43/33, illetve 48/34

gólok hétméteresből: 4/4, illetve 6/6

kiállítások: 10, illetve 6 perc

Szerdán játszották:

A csoport:

Aalborg HB (dán) – One Veszprém HC 32-28 (17-15)