A Szeged játékosa vasárnap, a Tatabánya otthonában 34-30-ra elveszített bajnoki rangadó 53. percében sérült meg egy ártalmatlan szituációban, ugyanis az ellenfél egyik játékosával sem ütközött – írta a Handkastid.net.

Egyelőre képlékeny, mennyi időt kell kihagynia a Szeged játékosának, Janus Dadi Smárasonnak

Fotó: Ujvári Sándor / MTI Fotószerkesztõség

Megsérült a Szeged izlandi irányítója

A Magyar Kupa-címvédő csongrádi klub egyelőre nem hozta nyilvánosságra a pontos diagnózist, a szakportál viszont először arról számolt be, hogy keresztszalag-szakadásról van szó. Amennyiben igaznak bizonyul az az átigazolási pletyka, miszerint Smárason jövő nyáron a spanyol bajnok Barcelonához igazol, akkor a vasárnapi volt az utolsó meccse szegedi színekben, hiszen térdszalag-szakadás esetén általában legalább tíz hónapot kell kihagyniuk a sportolóknak.

Ugyanakkor a Hankastid később megbízható forrásokra hivatkozva már arról számolt be, hogy az izlandi játékos sérülése mégsem olyan súlyos, mint az elsőre tűnt, így könnyen lehet, hogy csupán 3-6 hétig nem játszhat.

A hosszabb kihagyás a csongrádiak mellett nagy csapás lenne az izlandi válogatottnak is, amely azonos csoportban szerepel a magyar nemzeti együttessel a januári világbajnokságon.