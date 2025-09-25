A Magyar Kupa-címvédő Szeged keretéből Magnus Röd, Lazar Kukic és Bodó Richárd hiányzott, utóbbinak részleges izomszakadás van a vádlijában. A vendégeknél Emil Mellegard, Luka Karabatic és Jakob Holm nem szerepelt a keretben. Mikler Roland bravúros védéseit eleinte nem tudták kihasználni csapattársai, mert a másik kapu előtt sok volt a rontás, ezeket pedig gyors gólokkal büntette a PSG (2-5). Amikor csökkentették a hibák számát a házigazdák, sikerült felzárkózniuk, sőt a cserék után, egy 3-0-s sorozat végén a 21. percben egyenlítettek. Ekkor már két irányítóval játszottak, és bár a vezetést nem tudták visszavenni, döntetlen állással vonulhattak le a pályáról az első félidő végén. A Szegednek néggyel több technikai hibája és öttel kevesebb kapura lövése volt, de ez az eredményen nem látszott.

A Szeged két góllal nyert a PSG ellen

Fotó: Eliza Solya / PICK Szeged Handball Team

A Szeged-PSG döntetlen volt a félidőben

Az első félidő negyedik percét követően a második felvonás elején vezetett másodszor a hazai együttes. A franciák utoljára a 19. percben álltak jobban két góllal, így jutottak el a végjátékig a csapatok, amelyben a Szeged egyszer emberelőnybe került, de ekkor sem tudta "lerázni magáról" ellenfél, amely rendszerint türelmesen, hosszan és hatékonyan támadott. A Szeged az 59. percben vezetett először kettővel, a Mikler helyére beállt Tobias Thulin szintén remekelt a kapuban, előbbinek tíz, utóbbinak öt védése volt.

Janus Dadi Smárason és Imanol Garciandía hét-hét, Bánhidi Bence hat találattal vette ki részét a sikerből. A túloldalon Sebastian Karlsson hétszer, Wallem-Konrad Peleka hatszor, Kamil Syprzak ötször volt eredményes, Jannick Green egy, Mikkel Lövkvist kilenc védéssel zárt. A két csapat 14. alkalommal találkozott egymással a nemzetközi porondon, egy döntetlen és nyolc PSG-siker mellett ötödször nyert a Szeged.

A két győzelemmel és egy vereséggel álló Szeged október 9-én a Barcelona otthonában lép pályára, az ugyancsak két sikerrel és egy vereséggel rendelkező Veszprém pedig ugyanazon a napon a lengyel Industria Kielcét látja vendégül a Bajnokok Ligája csoportkörében.