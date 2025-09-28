A vendégek 2-1-re még vezettek, utána azonban rendre a hazaiak álltak jobban, ezért Michael Apelgren vezetőedző időt kért. A Szeged védekezése nem volt kellően hatékony, támadásban pedig többet hibázott ellenfelénél, ezt kihasználva a Tatabánya a 23. percben már 13-9-es előnyben volt.

A Tatabánya kapusa, Székely Márton is gólt lőtt a Szeged elleni meccsen

Fotó: Tatabánya Kézilabda Club/Facebook

Az MTI azt írja, hogy a házigazdák kapusa, Székely Márton gólt szerzett, a vendégeknél a Tobias Thulin helyére beálló Mikler Roland pedig kivédte az első három lövést, amit kapott.

A Szeged nyolc év után bukott el Tatabányán

A szünetben két találat volt a hazaiak előnye, a második félidőből pedig csak hat perc telt el, amikor Apelgren megint időt kért, ugyanis a Tatabánya 20-16-ra ellépett. Nyolc perc és egy 5-0-s hazai sorozat után szerzett ismét gólt a Magyar Kupa-címvédő, amely létszámfölényes támadásokkal próbálkozott, de Andó Adrián védéseit kihasználva a Tatabánya többször is az üres kapuba lőtt.

Hét gól volt a legnagyobb különbség, de amikor négyre csökkent, Tóth Edmond, a hazaiak szakvezetője is időt kért. A Szeged hat perc alatt visszakapaszkodott 26-20-ról mínusz kettőre, ekkor azonban Andó két büntetőt is kivédett, de ezzel még nem dőlt el a meccs, mert a folytatásban Mikler Rolandnak is volt két bravúros hárítása.

A rangadót végül a magyar válogatott Rodríguez Álvarez Pedro találata döntötte el, így a Tatabánya 2017 decemberét követően tudta ismét legyőzni a Szegedet.

Vajda Huba hét, Rodríguez, Daniel Mosindi, Josip Sarac és Éles Benedek négy-négy góllal, Andó nyolc, Székely öt védéssel vette ki részét a sikerből. A vesztes vendégeknél Sebastian Frimmel nyolc, Mario Sostaric öt alkalommal talált be, Thulin három, Mikler 13 védéssel zárt.

Eredmények:

MOL Tatabánya KC - OTP Bank-Pick Szeged 34-30 (16-14)