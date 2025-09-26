A november 26. és december 14. között Hollandiában és Németországban rendezendő világbajnokságra 35 játékos került a bő keretbe, amelyből a torna rajtjáig 18 fős utazó csapatot jelöl majd ki a szakmai stáb. A vb során mérkőzésenként 16 játékos nevezhető, öt cserelehetőség áll rendelkezésre a teljes listáról. A tavalyi, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon bronzérmes csapat keretéből gyermekáldás miatt hiányzik Böde-Bíró Blanka és Győri-Lukács Viktória, sérülés miatt Faluvégi Dorottya és Juhász Gréta, valamint nem került be Kácsor Gréta, Szöllősi-Schatzl Nadine és Tóth Nikolett sem.

Szöllősi-Schatzl Nadine hiába jelentette ki, hogy szeretne ott lenni az olimpián, nem került be a válogatott keretbe

A magyarok a vb-n a hollandiai ’s-Hertogenbosch-ban szerepelnek majd: november 27-én Szenegál, 29-én Irán, december 1-jén pedig Svájc lesz az ellenfél a csoportkörben. A kvartett első három helyezettje jut a középdöntőbe.

Golovin: Nagyon sajnálom, mert nagyon jóban vagyunk

Szöllősi-Schatzl Nadine hiánya már a közelmúltban is téma volt, amikor a magyar válogatott Tatabányán játszott felkészülési mérkőzést Svédország ellen (34-32). A találkozón a rutinos balszélső nem lépett pályára, és Golovin Vlagyimir az M4Sport Kézilabda Magazin című műsorában magyarázta döntését:

„Volt vele egy beszélgetés arról, hogyan tervezi a pályafutását. A jövőképében már nem szerepelt a következő olimpia, de ha addig bent van a keretben, akkor valakinek nulláról kell majd beugrania helyette, ami nem szerencsés. Nagyon sajnálom, mert nagyon jóban vagyunk, már a juniorválogatottban is a játékosom volt. Sajnos van olyan, hogy elérkezik annak az ideje, hogy vége lesz” – mondta a szövetségi kapitány.

Szöllősi-Schatzl Nadine: „Soha nem mondtam, hogy feladnám az olimpiát”

A játékos azonban az Instagram-oldalán reagált a kapitány szavaira, és határozottan cáfolta, hogy lemondott volna a válogatottságról vagy az olimpiai szereplésről:

„A címeres mez mindig is megtiszteltetés, kiváltság és sokunk számára beteljesült álom volt. […] Több mint egy hónappal ezelőtt egyértelműen nyilatkoztam: IGEN, szeretnék részt venni a harmadik olimpiámon. Nap mint nap ezzel a céllal mentem edzésre, és ezért küzdöttem. Ez bennem azóta sem változott.”

Fontos hangsúlyoznom: soha nem mondtam azt, hogy a civil életre koncentrálnék, vagy hogy az olimpia ne szerepelne a terveim között. Ezek nem az én szavaim voltak, sajnálom, hogy félreérthetően vagy tévesen lett lekommunikálva.

A 33 éves balszélső hozzátette: hálás a válogatottban töltött évekért, és lezártnak tekinti a témát, de szerette volna tisztázni, hogy továbbra is elkötelezett a nemzeti csapat iránt.