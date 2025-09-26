A november 26. és december 14. között Hollandiában és Németországban rendezendő világbajnokságra 35 játékos került a bő keretbe, amelyből a torna rajtjáig 18 fős utazó csapatot jelöl majd ki a szakmai stáb. A vb során mérkőzésenként 16 játékos nevezhető, öt cserelehetőség áll rendelkezésre a teljes listáról. A tavalyi, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon bronzérmes csapat keretéből gyermekáldás miatt hiányzik Böde-Bíró Blanka és Győri-Lukács Viktória, sérülés miatt Faluvégi Dorottya és Juhász Gréta, valamint nem került be Kácsor Gréta, Szöllősi-Schatzl Nadine és Tóth Nikolett sem.
A magyarok a vb-n a hollandiai ’s-Hertogenbosch-ban szerepelnek majd: november 27-én Szenegál, 29-én Irán, december 1-jén pedig Svájc lesz az ellenfél a csoportkörben. A kvartett első három helyezettje jut a középdöntőbe.
Szöllősi-Schatzl Nadine hiánya már a közelmúltban is téma volt, amikor a magyar válogatott Tatabányán játszott felkészülési mérkőzést Svédország ellen (34-32). A találkozón a rutinos balszélső nem lépett pályára, és Golovin Vlagyimir az M4Sport Kézilabda Magazin című műsorában magyarázta döntését:
„Volt vele egy beszélgetés arról, hogyan tervezi a pályafutását. A jövőképében már nem szerepelt a következő olimpia, de ha addig bent van a keretben, akkor valakinek nulláról kell majd beugrania helyette, ami nem szerencsés. Nagyon sajnálom, mert nagyon jóban vagyunk, már a juniorválogatottban is a játékosom volt. Sajnos van olyan, hogy elérkezik annak az ideje, hogy vége lesz” – mondta a szövetségi kapitány.
A játékos azonban az Instagram-oldalán reagált a kapitány szavaira, és határozottan cáfolta, hogy lemondott volna a válogatottságról vagy az olimpiai szereplésről:
„A címeres mez mindig is megtiszteltetés, kiváltság és sokunk számára beteljesült álom volt. […] Több mint egy hónappal ezelőtt egyértelműen nyilatkoztam: IGEN, szeretnék részt venni a harmadik olimpiámon. Nap mint nap ezzel a céllal mentem edzésre, és ezért küzdöttem. Ez bennem azóta sem változott.”
Fontos hangsúlyoznom: soha nem mondtam azt, hogy a civil életre koncentrálnék, vagy hogy az olimpia ne szerepelne a terveim között. Ezek nem az én szavaim voltak, sajnálom, hogy félreérthetően vagy tévesen lett lekommunikálva.
A 33 éves balszélső hozzátette: hálás a válogatottban töltött évekért, és lezártnak tekinti a témát, de szerette volna tisztázni, hogy továbbra is elkötelezett a nemzeti csapat iránt.
Bár Szöllősi-Schatzl Nadine egyértelművé tette, hogy továbbra is a válogatottért dolgozna és célja a párizsi olimpia, Golovin Vlagyimir ennek ellenére sem hívta vissza a bő keretbe.
A kézilabdázó olyannyira nem mondott le az olimpiai álmairól, hogy egy hónapja a Team Hungary YouTube-oldalán közzétett 28 perces interjú témája csakis a kaliforniai álom, avagy az ötkarikás szereplés volt, a meghívott vendég pedig ki más is lehetett volna, mint Szöllősi-Schatzl Nadine.
A magyar válogatott 35 fős világbajnoki kerete:
kapusok: Szemerey Zsófi (Győr), Janurik Kinga (Ferencváros), Bukovszky Anna (Esztergom), Herczeg Lili (Esztergom), Zaj Klára (Vác)
jobbszélsők: Kovács Anett (Esztergom), Töpfner Alexandra (Rapid Bucuresti, román), Grosch Vivien (Debrecen), Falusi-Udvardi Laura (Mosonmagyaróvár), Pálffy Anna (Vác)
jobbátlövők: Klujber Katrin (Ferencváros), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román), Albek Anna (Metz HB, francia), Afentaler Sára (Vác)
irányítók: Vámos Petra (Metz HB), Simon Petra (Ferencváros), Kukely Anna (Mosonmagyaróvár), Szabó Nina (Debrecen), Kajdon Blanka (Vác)
beállók: Tóvizi Petra (Debrecen), Bordás Réka (Ferencváros), Szmolek Apollónia (Esztergom), Faragó Luca (Thüringer HC, német), Pásztor Noémi (Szombathely)
balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Vác), Varga Emília (Esztergom), Pődör Rebeka (Szombathely), Ogonovszky Eszter (Super Amara Bera Bera, spanyol)
balszélsők: Márton Gréta (Ferencváros), Hársfalvi Júlia (Ferencváros), Petrus Mirtill (Debrecen), Fodor Csenge (Győr), Ballai Anna (Esztergom).