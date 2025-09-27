Ha van edző, aki tényleg éjjel-nappal a munkájával foglalkozik, akkor Nyéki Balázs egészen biztosan egy közülük. A FTC-Telekom férfi vízilabda-csapatával kétszeres Bajnokok Ligája-győztes edző munkáját immár saját fejlesztésű találmánya segíti.

Nyéki Balázs találmánya forradalmasíthatja a sportot

A Fradi-edző szabadidejében, önköltségen fejlesztette ki azt a digitális taktikai táblát, amelynek a segítségével sokkal egyszerűbben és érthetőbben tudja átadni a játékosoknak a kért taktikai változtatásokat, írja a Waterpolo PlayBooknak nevezett tanulmányról a Metropol.

„Saját költségemen fejlesztettem ki, fizetem a dizájnert, a mérnököt és más szakembereket. Egyelőre a mi sportágunkban alkalmazzuk, de hamarosan az FTC kézilabdázói is felmérhetik, elősegíti-e eredményeik javulását. A Győr és Veszprém kézilabda-vezetése is érdeklődik iránta, de még Németországból, az Egyesült Államokból és Izraelből is jelentkeztek, nem beszélve magyar kosárlabdaklubokról” – mondta el Nyéki Balázs a lap megkeresésére.

A szakember eddigi tapasztalatai szerint a játékosok 60-70 százalékkal jobban jobban átlátják és megértik, hogy mit kér tőlük az edző, mint a korábbi mágnestáblás taktikai utasítások esetében.