A péntek esti (magyar idő szerint szombat éjjel) Kansas City Chiefs és Los Angeles Chargers mérkőzésen Travis Kelce-nek volt egy kis szakmai vitája az egyik játékossal a Chargersből. Történt ugyanis, hogy egy harmadik próbálkozásnál, amely során egy yardot kellett megtennie a Chiefsnek, a futójuk, Kareem Hunt, Kelce blokkolásának segítségével első down-t szerzett, de a tight end a sípszó után még egy kicsit tovább blokkolt. A Chargers védőjátékosa, Teair Tart, ezt nem nézte jó szemmel, és nyílt tenyérrel Kelce sisakjára csapott. Nos, mondhatjuk azt, nagy hiba volt Taylor Swift világhírű vőlegényét vegzálni.

Taylor Swift rajongói meg akarják védeni a vőlegényt is

Fotó: ETTORE CHIEREGUINI / AGIF

Taylor Swift rajongói dühbe jöttek

Ez egyértelmű szabálytalanság volt, ami automatikusan előrébb hozta a Chiefst, és a következő snapnél Patrick Mahomes 11 yardos touchdown-t hozott össze a csapatnak. Tartot nem állították ki, mert a liga szabályai szerint csak zárt öklös ütés, nem pedig nyitott tenyérrel végzett ütés indokolja a kiállítást. Ez azonban nem akadályozta meg Taylor Swift rajongóit abban, hogy Tart közösségi oldalát kemény reakciókkal árasszák el.

„NE ÉRINTSD MÉG EGYSZER ÍGY TRAVIS KELCE-T, ALJAS VOLT, HOGY AZ ARCÁRA ÜTÖTTÉL” – írta egy taylorallisonswift_mother1969 nevű Instagram-felhasználó Tart rögzített Instagram-bejegyzéséhez. „Miért ütötted meg Travist? Ki vagy te?” – írta egy másik felhasználó. Egy másik user Swift „Look What You Made Me Do” című dalának teljes szövegét posztolta. „Ha Taylor vőlegényével szórakozol, velünk szórakozol!!” – tette hozzá egy harmadik.

Kelce később személyes bosszút állt Tarton és a Chargersen egy 37 yardos touchdownnal, de végül mégis a Chargers nevetett a végén, 27-21-re legyőzve a háromszoros AFC-bajnokot.