Taylor Swift, a popvilág jelenlegi legnagyobb sztárja, valamint Travis Kelce, az NFL-bajnok Kansas City Chiefs klasszisa jövő nyáron házasodhatnak össze, méghozzá Rhode Islandben. Hivatalos megerősítés ugyan nincs, de a sajtó és a rajongók már most lázban égnek a Taylor Swift-Travis Kelce házasság miatt.

Taylor Swift napjaink egyik legnagyobb kulturális jelensége. A 34 éves énekesnő eddig 14 Grammy-díjat nyert, minden turnéjára percek alatt elkapkodják a jegyeket, és közel 300 millió Instagram-követője van. Rajongói, a „Swifties” gyakran nevezik őt egyszerűen csak „The Music Industry”-nek – vagyis „A Zeneiparnak” –, utalva arra, hogy hatása messze túlmutat a popzenén. Egy-egy koncertje egész városok gazdaságát pörgeti fel, a közgazdászok pedig már külön fogalommal illetik, amikor „Swift-gazdaságként” beszélnek a koncertjeiről.

Taylor Swift és Travis Kelce, Taylor Swift, Travis Kelce, TaylorSwift, TravisKelce, TaylorSwiftTravisKelce, (FILES) Travis Kelce #87 of the Kansas City Chiefs kisses Taylor Swift after defeating the San Francisco 49ers 25-22 in overtime during Super Bowl LVIII at Allegiant Stadium on February 11, 2024 in Las Vegas, Nevada. Pop superstar Taylor Swift and American football player Travis Kelce announced their engagement on August 26, 2025, setting the stage for a high-profile wedding for the celebrity couple. A joint post on their Instagram pages showed pictures of Kelce on one knee making his marriage proposal in a flower-laden garden, and then Swift, 35, displaying a large diamond ring. (Photo by Ezra SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)
A pop- és a sportvilág közös álompárja, Travis Kelce és Taylor Swift már az esküvőt tervezgetik
Fotó: Ezra SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP /  

Párja, Travis Kelce a Kansas City Chiefs egyik legnagyobb sztárja, háromszoros Super Bowl-győztes.

A 35 éves játékos az NFL egyik legismertebb alakja, aki teljesítményével és karizmájával már korábban is a liga arcává vált, de Swift mellett igazi világhíresség lett belőle.

Kapcsolatuk óta a Chiefs meccseinek a nézettsége megugrott, a „Swift-hatás” a sportgazdaság új kulcsszava lett.

Taylor Swift és Travis Kelce esküvője Rhode Islandben?

A Page Six értesülései szerint a pár Rhode Islandben tervezi a nagy napot. Nem véletlen: Swift 2013-ban vásárolt ott egy tengerparti villát 17,5 millió dollárért, amely azóta ikonikus helyszín lett – többek között a híres ,július 4-i bulijainak köszönhetően.

Taylor Swift és Travis Kelce, Taylor Swift, Travis Kelce, TaylorSwift, TravisKelce, TaylorSwiftTravisKelce, (FILES) US musician Taylor Swift (L) and US NFL football player Travis Kelce (R) attend the men's final match between Italy's Jannik Sinner and USA's Taylor Fritz on day fourteen of the US Open tennis tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City, on September 8, 2024. Pop superstar Taylor Swift and American football player Travis Kelce announced their engagement on August 26, 2025, setting the stage for a high-profile wedding for the celebrity couple. A joint post on their Instagram pages showed pictures of Kelce on one knee making his marriage proposal in a flower-laden garden, and then Swift, 35, displaying a large diamond ring. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Taylor Swift és Travis Kelce a 2024-es US Open döntőjén
Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP /  

Az utóbbi hónapokban a westerly-i ingatlanon 1,7 millió dolláros felújítás zajlott. Új szárny épült hatalmas hálószobával, több fürdőszobával és modern konyhával. A bennfentesek szerint mindez nem véletlen, hiszen a villa lehet az esküvő központi helyszíne.

Rhode Island kormányzója, Dan McKee is igyekezett meglovagolni a felhajtást: nyilvánosan üzent a párosnak, hogy náluk találhatják meg „a világ legjobb esküvői helyszíneit”.

Romantikus lánykérés

Kelce egy romantikus kertben kérte meg Swift kezét úgy, de előtte egy hónappal a leendő örömapával is felvette a kapcsolatot, aki az apa áldását adta, és csak annyit tanácsolt: „Ne húzd sokáig!”

Taylor Swift és Travis Kelce, Taylor Swift, Travis Kelce, TaylorSwift, TravisKelce, TaylorSwiftTravisKelce, KANSAS CITY, MISSOURI - JANUARY 26: Taylor Swift celebrates with Travis Kelce #87 of the Kansas City Chiefs after defeating the Buffalo Bills 32-29 in the AFC Championship Game at GEHA Field at Arrowhead Stadium on January 26, 2025 in Kansas City, Missouri. Jamie Squire/Getty Images/AFP (Photo by JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A rajongók imádják őket
Fotó: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP /  

A játékos később elárulta, hogy eredetileg drámaibb tervet forgatott a fejében – a vízen szerette volna megkérni szerelme kezét –, de végül túl veszélyesnek ítélte az ötletet, így maradt a romantikus, biztonságos kert.

Esküvői láz és sporthatás

Bár a People magazin forrásai szerint „még nincsenek az esküvőtervezés fázisában”, a pletykák így is szárnyra kaptak. Kelce maga is elismerte, hogy a majdani esküvőszervezés teljes őrület lesz. Testvére, Jason pedig már azt reméli, hogy ő lehet a násznagy.

Ha valóban jövő nyáron sor kerül a ceremóniára, az minden bizonnyal nemcsak a bulvár-, hanem a sportvilág egyik legnagyobb eseménye lesz. Egyetlen esküvő sem hozott össze még ennyi közös rajongót a popkultúra és az NFL világából.

A Chiefs-drukkerek persze titkon abban bíznak: Kelce nemcsak az oltárnál, hanem a pályán is gyűjti tovább a gyűrűket.

