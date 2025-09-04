Taylor Swift napjaink egyik legnagyobb kulturális jelensége. A 34 éves énekesnő eddig 14 Grammy-díjat nyert, minden turnéjára percek alatt elkapkodják a jegyeket, és közel 300 millió Instagram-követője van. Rajongói, a „Swifties” gyakran nevezik őt egyszerűen csak „The Music Industry”-nek – vagyis „A Zeneiparnak” –, utalva arra, hogy hatása messze túlmutat a popzenén. Egy-egy koncertje egész városok gazdaságát pörgeti fel, a közgazdászok pedig már külön fogalommal illetik, amikor „Swift-gazdaságként” beszélnek a koncertjeiről.
Párja, Travis Kelce a Kansas City Chiefs egyik legnagyobb sztárja, háromszoros Super Bowl-győztes.
A 35 éves játékos az NFL egyik legismertebb alakja, aki teljesítményével és karizmájával már korábban is a liga arcává vált, de Swift mellett igazi világhíresség lett belőle.
Kapcsolatuk óta a Chiefs meccseinek a nézettsége megugrott, a „Swift-hatás” a sportgazdaság új kulcsszava lett.
A Page Six értesülései szerint a pár Rhode Islandben tervezi a nagy napot. Nem véletlen: Swift 2013-ban vásárolt ott egy tengerparti villát 17,5 millió dollárért, amely azóta ikonikus helyszín lett – többek között a híres ,július 4-i bulijainak köszönhetően.
Az utóbbi hónapokban a westerly-i ingatlanon 1,7 millió dolláros felújítás zajlott. Új szárny épült hatalmas hálószobával, több fürdőszobával és modern konyhával. A bennfentesek szerint mindez nem véletlen, hiszen a villa lehet az esküvő központi helyszíne.
Rhode Island kormányzója, Dan McKee is igyekezett meglovagolni a felhajtást: nyilvánosan üzent a párosnak, hogy náluk találhatják meg „a világ legjobb esküvői helyszíneit”.
Kelce egy romantikus kertben kérte meg Swift kezét úgy, de előtte egy hónappal a leendő örömapával is felvette a kapcsolatot, aki az apa áldását adta, és csak annyit tanácsolt: „Ne húzd sokáig!”
A játékos később elárulta, hogy eredetileg drámaibb tervet forgatott a fejében – a vízen szerette volna megkérni szerelme kezét –, de végül túl veszélyesnek ítélte az ötletet, így maradt a romantikus, biztonságos kert.
Bár a People magazin forrásai szerint „még nincsenek az esküvőtervezés fázisában”, a pletykák így is szárnyra kaptak. Kelce maga is elismerte, hogy a majdani esküvőszervezés teljes őrület lesz. Testvére, Jason pedig már azt reméli, hogy ő lehet a násznagy.
Ha valóban jövő nyáron sor kerül a ceremóniára, az minden bizonnyal nemcsak a bulvár-, hanem a sportvilág egyik legnagyobb eseménye lesz. Egyetlen esküvő sem hozott össze még ennyi közös rajongót a popkultúra és az NFL világából.
A Chiefs-drukkerek persze titkon abban bíznak: Kelce nemcsak az oltárnál, hanem a pályán is gyűjti tovább a gyűrűket.