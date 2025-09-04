Taylor Swift napjaink egyik legnagyobb kulturális jelensége. A 34 éves énekesnő eddig 14 Grammy-díjat nyert, minden turnéjára percek alatt elkapkodják a jegyeket, és közel 300 millió Instagram-követője van. Rajongói, a „Swifties” gyakran nevezik őt egyszerűen csak „The Music Industry”-nek – vagyis „A Zeneiparnak” –, utalva arra, hogy hatása messze túlmutat a popzenén. Egy-egy koncertje egész városok gazdaságát pörgeti fel, a közgazdászok pedig már külön fogalommal illetik, amikor „Swift-gazdaságként” beszélnek a koncertjeiről.

A pop- és a sportvilág közös álompárja, Travis Kelce és Taylor Swift már az esküvőt tervezgetik

Fotó: Ezra SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP /

Párja, Travis Kelce a Kansas City Chiefs egyik legnagyobb sztárja, háromszoros Super Bowl-győztes.

A 35 éves játékos az NFL egyik legismertebb alakja, aki teljesítményével és karizmájával már korábban is a liga arcává vált, de Swift mellett igazi világhíresség lett belőle.

Kapcsolatuk óta a Chiefs meccseinek a nézettsége megugrott, a „Swift-hatás” a sportgazdaság új kulcsszava lett.

Taylor Swift és Travis Kelce esküvője Rhode Islandben?

A Page Six értesülései szerint a pár Rhode Islandben tervezi a nagy napot. Nem véletlen: Swift 2013-ban vásárolt ott egy tengerparti villát 17,5 millió dollárért, amely azóta ikonikus helyszín lett – többek között a híres ,július 4-i bulijainak köszönhetően.

Taylor Swift és Travis Kelce a 2024-es US Open döntőjén

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP /

Az utóbbi hónapokban a westerly-i ingatlanon 1,7 millió dolláros felújítás zajlott. Új szárny épült hatalmas hálószobával, több fürdőszobával és modern konyhával. A bennfentesek szerint mindez nem véletlen, hiszen a villa lehet az esküvő központi helyszíne.

Rhode Island kormányzója, Dan McKee is igyekezett meglovagolni a felhajtást: nyilvánosan üzent a párosnak, hogy náluk találhatják meg „a világ legjobb esküvői helyszíneit”.

Romantikus lánykérés

Kelce egy romantikus kertben kérte meg Swift kezét úgy, de előtte egy hónappal a leendő örömapával is felvette a kapcsolatot, aki az apa áldását adta, és csak annyit tanácsolt: „Ne húzd sokáig!”

A rajongók imádják őket

Fotó: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP /

A játékos később elárulta, hogy eredetileg drámaibb tervet forgatott a fejében – a vízen szerette volna megkérni szerelme kezét –, de végül túl veszélyesnek ítélte az ötletet, így maradt a romantikus, biztonságos kert.