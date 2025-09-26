A magyar férfi futsalválogatott a hazai 3-2-es győzelem után a romániai visszavágón 2-2-es eredményt ért el, ezzel kijutott az Európa-bajnokságra. A craiovai mérkőzés azonban nem csak a nagyszerű sportsikerről, hanem a találkozón kitört botrányról is emlékezetes maradt. A magyar küldöttségből szerencsére senki nem sérült meg, pedig benne volt a levegőben, hogy ebből tragédia is lehet, mondta a Borsnak nyilatkozva Németh Péter, a magyar válogatott szövetségi edzője.
A játékosokat a stábot a bemelegítéskor még csap pár tucat néző, jobbára családok fogadták, a kezdésre viszont már megteltek a lelátók, a két egymással szemközti sarokban egymással is rivalizáló ultracsoportok foglaltak helyet. Ahogy az várható volt, a magyar himnuszt kifütyülték, de erre készültek a mieink.
„Egyszer csak a falon lévő két nagy kijelző és az oldalsó kijelző is elsötétült, valószínűleg pont akkor, amikor a gól született.
Amikor újraindították őket, akkor derült ki, hogy a kijelzőn Hun-Hun felirat jelent meg. Úgy tudjuk, ez váltotta ki az egyik szurkolótábor felháborodását, akik összetűzésbe keveredtek a rendőrökkel. Ezt észrevette a másik tábor, és elindultak feléjük – innen indult ki az egész balhé.
A felvételeket többször visszanézve látszik, hogy néhány ember a játékosaink mellett futott át. Szerencsére akkor még tényleg csak páran voltak, amikor a mieink még a pályán tartózkodtak. Egy pillanatra úgy tűnt, mintha az egyik szurkoló Rábl János felé mozdult volna, de szerencsére nem lett belőle semmi" – mondta Németh Péter.
A szövetségi edző elmondása alapján a stáb és a hivatalos személyek azonnal az öltözőbe terelték a játékosokat. Elmondása szerint nem érezték, hogy veszélyben lettek volna, de a mérkőzés folytatása előtt nagyon komoly nyomást gyakoroltak a szervezőkre, hogy távolítsák el a rendbontókat a csarnokból. Miután ez megtörtént, már békés mederben zajlott le a találkozó.
A szakvezető elmondása szerint a játékosok viperákat és „még mást is” láttak a huligánoknál, ami nem éppen a biztonságérzetet fokozta.
„Nagy baj is lehetett volna, ha azok a huligánok tényleg azzal a szándékkal rohannak be a pályára, hogy bántsanak minket – hiszen teljesen védtelenek voltak azok a játékosok, akik pont a két tábor közötti térfélen álltak. Szerencsére nem így történt, és onnantól kezdve biztonságban voltunk.
Fontos kiemelni, hogy a biztonsági főnökünk, a csapatmenedzserünk és a szövetségi kapitányunk is komoly nyomást helyezett az UEFA delegátusára: folytatjuk a mérkőzést, de csak akkor, ha garantálják, hogy többé nem történhet ilyen. Mert ebből a helyzetből akár tragédia is lehetett volna.
Úgy gondolom, onnantól kezdve, hogy kivezették a fekete pólósokat, már nem volt kérdés, hogy biztonságban vagyunk, és nem lesz baj” – tette hozzá a szakvezető.
