Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Történelmi lelet, ez a koponya átírhatja az emberiség történetét

Link másolása
Vágólapra másolva!
Botrányos körülmények között ért el bravúros eredményt a magyar futsalválogatott Romániában. A craiovai meccsen a román ultrák nem bírtak magukkal, és még a tragédia lehetősége is benne volt a levegőben. Így látták a történteket a magyar csapat játékosai, és a válogatott szövetségi edzője.

A magyar férfi futsalválogatott a hazai 3-2-es győzelem után a romániai visszavágón 2-2-es eredményt ért el, ezzel kijutott az Európa-bajnokságra. A craiovai mérkőzés azonban nem csak a nagyszerű sportsikerről, hanem a találkozón kitört botrányról is emlékezetes maradt. A magyar küldöttségből szerencsére senki nem sérült meg, pedig benne volt a levegőben, hogy ebből tragédia is lehet, mondta a Borsnak nyilatkozva Németh Péter, a magyar válogatott szövetségi edzője.

Craiova, 2025. szeptember 24.A magyar vélogatott tagjai ünneplik a továbbjutásukat a férfi futsal Európa-bajnoki pótselejtezőn játszott Románia - Magyarország mérkőzés után a Sala Polivalenta din Craiova sportcsarnokban 2025. szeptember 24-én. A magyar férfi futsalválogatott kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra, mivel a múlt csütörtöki 3-2-es győzelem után 2-2-es döntetlent játszott Románia vendégeként.MTI/Szigetváry Zsolt, tragédia
Szerencsére nem történt tragédia, és Eb-szereplést ünnepelhetett a magyar futsalválogatott
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A levegőben volt a tragédia

A játékosokat a stábot a bemelegítéskor még csap pár tucat néző, jobbára családok fogadták, a kezdésre viszont már megteltek a lelátók, a két egymással szemközti sarokban egymással is rivalizáló ultracsoportok foglaltak helyet. Ahogy az várható volt, a magyar himnuszt kifütyülték, de erre készültek a mieink.

„Egyszer csak a falon lévő két nagy kijelző és az oldalsó kijelző is elsötétült, valószínűleg pont akkor, amikor a gól született. 

Amikor újraindították őket, akkor derült ki, hogy a kijelzőn Hun-Hun felirat jelent meg. Úgy tudjuk, ez váltotta ki az egyik szurkolótábor felháborodását, akik összetűzésbe keveredtek a rendőrökkel. Ezt észrevette a másik tábor, és elindultak feléjük – innen indult ki az egész balhé.

 A felvételeket többször visszanézve látszik, hogy néhány ember a játékosaink mellett futott át. Szerencsére akkor még tényleg csak páran voltak, amikor a mieink még a pályán tartózkodtak. Egy pillanatra úgy tűnt, mintha az egyik szurkoló Rábl János felé mozdult volna, de szerencsére nem lett belőle semmi" – mondta Németh Péter.

A szövetségi edző elmondása alapján a stáb és a hivatalos személyek azonnal az öltözőbe terelték a játékosokat. Elmondása szerint nem érezték, hogy veszélyben lettek volna, de a mérkőzés folytatása előtt nagyon komoly nyomást gyakoroltak a szervezőkre, hogy távolítsák el a rendbontókat a csarnokból. Miután ez megtörtént, már békés mederben zajlott le a találkozó.

férfi futsal Európa-bajnoki pótselejtező, Románia, Magyarország
A román rendőrök nem kis erőfeszítések árán tudták helyre állítani a rendet
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A szakvezető elmondása szerint a játékosok viperákat és „még mást is” láttak a huligánoknál, ami nem éppen a biztonságérzetet fokozta.

„Nagy baj is lehetett volna, ha azok a huligánok tényleg azzal a szándékkal rohannak be a pályára, hogy bántsanak minket – hiszen teljesen védtelenek voltak azok a játékosok, akik pont a két tábor közötti térfélen álltak. Szerencsére nem így történt, és onnantól kezdve biztonságban voltunk. 

Fontos kiemelni, hogy a biztonsági főnökünk, a csapatmenedzserünk és a szövetségi kapitányunk is komoly nyomást helyezett az UEFA delegátusára: folytatjuk a mérkőzést, de csak akkor, ha garantálják, hogy többé nem történhet ilyen. Mert ebből a helyzetből akár tragédia is lehetett volna.

 Úgy gondolom, onnantól kezdve, hogy kivezették a fekete pólósokat, már nem volt kérdés, hogy biztonságban vagyunk, és nem lesz baj” – tette hozzá a szakvezető.

A teljes cikk Rábl János megszólalásával elolvasható a Borson.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!