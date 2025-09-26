A magyar férfi futsalválogatott a hazai 3-2-es győzelem után a romániai visszavágón 2-2-es eredményt ért el, ezzel kijutott az Európa-bajnokságra. A craiovai mérkőzés azonban nem csak a nagyszerű sportsikerről, hanem a találkozón kitört botrányról is emlékezetes maradt. A magyar küldöttségből szerencsére senki nem sérült meg, pedig benne volt a levegőben, hogy ebből tragédia is lehet, mondta a Borsnak nyilatkozva Németh Péter, a magyar válogatott szövetségi edzője.

Szerencsére nem történt tragédia, és Eb-szereplést ünnepelhetett a magyar futsalválogatott

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A levegőben volt a tragédia

A játékosokat a stábot a bemelegítéskor még csap pár tucat néző, jobbára családok fogadták, a kezdésre viszont már megteltek a lelátók, a két egymással szemközti sarokban egymással is rivalizáló ultracsoportok foglaltak helyet. Ahogy az várható volt, a magyar himnuszt kifütyülték, de erre készültek a mieink.

„Egyszer csak a falon lévő két nagy kijelző és az oldalsó kijelző is elsötétült, valószínűleg pont akkor, amikor a gól született.

Amikor újraindították őket, akkor derült ki, hogy a kijelzőn Hun-Hun felirat jelent meg. Úgy tudjuk, ez váltotta ki az egyik szurkolótábor felháborodását, akik összetűzésbe keveredtek a rendőrökkel. Ezt észrevette a másik tábor, és elindultak feléjük – innen indult ki az egész balhé.

A felvételeket többször visszanézve látszik, hogy néhány ember a játékosaink mellett futott át. Szerencsére akkor még tényleg csak páran voltak, amikor a mieink még a pályán tartózkodtak. Egy pillanatra úgy tűnt, mintha az egyik szurkoló Rábl János felé mozdult volna, de szerencsére nem lett belőle semmi" – mondta Németh Péter.

A szövetségi edző elmondása alapján a stáb és a hivatalos személyek azonnal az öltözőbe terelték a játékosokat. Elmondása szerint nem érezték, hogy veszélyben lettek volna, de a mérkőzés folytatása előtt nagyon komoly nyomást gyakoroltak a szervezőkre, hogy távolítsák el a rendbontókat a csarnokból. Miután ez megtörtént, már békés mederben zajlott le a találkozó.

A román rendőrök nem kis erőfeszítések árán tudták helyre állítani a rendet

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A szakvezető elmondása szerint a játékosok viperákat és „még mást is” láttak a huligánoknál, ami nem éppen a biztonságérzetet fokozta.