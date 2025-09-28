A debreceniek kevesebb mint három és fél perc után már 2-0-ra vezettek, a lilák a második harmad elején szépítettek. Az újabb DEAC-találatra érkezett válasz, majd az UTE lehozta kapusát, és 19 másodperccel az alapidő vége előtt egyenlített. A ráadásban az Újpest Szalma Zsolt és Jevgenyij Mozer összeverekedett, mindketten végleges fegyelmi büntetést kaptak, a rávezetésekben pedig a hazaiak voltak pontosabbak – idézte fel a történteket a Magyar Nemzet.

A pénteki esetről készült felvétel elemzése során úgy ítélték meg, hogy

Szalma tudatosan és szándékosan kezdeményezett verekedést, miután egy másik debreceni játékossal, Kirils Galohával való nézeteltérését a hivatalos személyek „kontroll alatt” tartották. Ekkor Mozer – harmadik félként – beavatkozott a szituációba, és megragadta Szalmát.

A két játékos a meccsen végleges fegyelmi büntetést kapott, majd a fegyelmi bizottság – mérlegelve a helyzetet – a mérkőzés utolsó öt percében történt verekedés miatt mindkettőjüket két-két találkozóra eltiltotta.

A mérkőzés utáni helyzetet a debreceniek vezetőedzője, Vaszjunyin Artyom is kommentálta.

„A végén sok olyan dolog történt, amit mi sem értünk, kiegyenlített az ellenfél, aztán a hosszabbításban volt egy végleges kiállítás, utána gólt ütöttünk, de nem működött a kamera, vagy rosszul működött. Aztán Mozer gólt lőtt, de nem adják meg, mert ki van állítva, amiről senki nem tud, szóval sok minden befolyásolta a végét” - idézte a jégkorongblog a trénert.

A Megyeri úti találkozón az Újpest az utolsó percben egyenlített, majd a szétlövésben 4-3-ra legyőzte a tavalyi ob I-es ezüstérmest, a DEAC-ot.