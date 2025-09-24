A magyar bajnoki címvédő keretéből Yanis Lenne, a hazaiaktól Samir Bellahcene és Miguel Martins hiányzott. A One Veszprém HC vezetői még kedden ellátogattak Marian Cozma sírjához a bukaresti Pipera temetőbe. Ahogy a két csapat egymás elleni mérkőzésén mindig, a szurkolók a kilencedik percben ezúttal is felállva, néma csendben emlékeztek a 16 évvel ezelőtt a bakonyi városban meggyilkolt beállóra, aki pályafutása során ebben a két együttesben játszott.

A Veszprém Romániában lépett pályára

Fotó: Veszprém Handball Club

A Veszprém a félidőben döntetlenre állt Romániában

A nyolcadik percben már harmadszor büntették kiállítással a vendégeket, de ezt a bukarestiek nem tudták kihasználni. A vezetést akkor vették át először, amikor ők voltak emberhátrányban (7-6). Csakhamar jött egy újabb veszprémi kiállítás, majd 10-8-as Dinamo-előnyt követően egy 3-0-s veszprémi gólsorozat, amit Rosta második találata zárt le.

A vártnál kiegyenlítettebb első félidő döntetlen eredménnyel zárult, a másodikat pedig 3-0-s szériával kezdték a vendégek, de erre egy 5-1-es sorozattal válaszolt a Dinamo és a 41. percben megint két góllal vezetett. A találkozó a 44. perc után dőlt el, mert nagyot változott a játék képe és a klubvilágbajnoki címvédő tíz perc alatt 8-1-es szériát produkált.

Nedim Remili hét, Ahmed Adel Meszili öt találattal, Rodrigo Corrales 11 védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Haniel Langaro hét, Yoav Lumbroso öt, Rosta három alkalommal talált a hálóba. A két csapat kilencedik egymás elleni tétmérkőzésén egy román siker és egy döntetlen mellett hetedszer győztek a bakonyiak. Az egy sikerrel és egy vereséggel álló Szeged csütörtökön a Paris Saint-Germaint fogadja, a két győzelemmel és egy vereséggel rendelkező Veszprém pedig október 9-én a lengyel Industria Kielcét látja vendégül a Bajnokok Ligája csoportkörében.