Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj: atom-tengeralattjárók jelentek meg az orosz partoknál

Link másolása
Vágólapra másolva!
A címvédő Veszprém 23-20-ra legyőzte a Bajnokok Ligája-győztes német SC Magdeburgot az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokság keddi elődöntőjében. A fináléban a Barcelona lesz a One Veszprém ellenfele.

A két együttes tavaly a klubvilágbajnokság döntőjében találkozott egymással, akkor hosszabbítás után ünnepelhetett a Veszprém, tavasszal a BL negyeddöntőjének visszavágóját követően viszont a németek lehettek boldogabbak. Ezúttal a magyar bajnoki címvédő keretéből Ahmed Hesam és Yanis Lenne, az ellenfelétől Nikola Portner, Matthias Musche és Manuel Zehnder hiányzott.

Veszprém, 2025. szeptember 18. Nedim Remili, a One Veszprém HC (j) és Thibaud Briet, a HBC Nantes játékosa a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében játszott One Veszprém HC - HBC Nantes mérkőzésen a One Veszprém Arénában 2025. szeptember 18-án. MTI/Vasvári Tamás
Nedim Remili és a ONE Veszprém újabb klubvilágbajnoki döntőre készülhet
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Az első gólt a Veszprém szerezte, utána viszont nyolc percig nem talált be. A Magdeburg közben két büntetőt is kihagyott, összességében mégis pontosabban célzott és magabiztosan vezetett két-három góllal. A bakonyiak kapust cseréltek, egy 3-0-s sorozatot követően 9-9-es állásnál a vezetésért támadhattak, de nem jártak sikerrel, sőt a szünetben 9-11-es hátrányban voltak.

Megvédheti címét a Veszprém

A 42. percben sikerült újra előnybe kerülnie a Veszprémnek (15-14), amely Ali Zein vezérletével egy újabb 3-0-s sorozatot produkált. A csapat az egyiptomi balátlövő lecserélése után is lendületben maradt a honfitársainak köszönhetően: 

Zein, Ahmed Adel és Jehia el-Dera révén 18 percen keresztül csak egyiptomi játékos lőtt gólt a bakonyiaknál.

A veszprémi csapat remekül védekezett, az első félidőben látottaknál sokkal hatékonyabban támadott, így szűk tíz perccel a vége előtt már néggyel vezetett. Bár a hajrában visszazárkózott mínusz egyre a BL-címvédő, Rodrigo Corrales bravúros védéseivel biztosította sikerét a Veszprém.

Ali Zein és Ahmed Adel öt-öt, Jehia el-Dera négy találattal, Rodrigo Corrales 13 védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Tim Hornke öt, Felix Claar és Gisli Kristjansson négy-négy góllal, Sergey Hernández Ferrer tíz védéssel zárt.

A két csapat 15. egymás elleni tétmérkőzésén három döntetlen és hat Magdeburg-siker mellett hatodszor nyert a Veszprém. A német együttes március 21-én veszített legutóbb.

Eredmény, elődöntő: 
One Veszprém HC-SC Magdeburg (német) 23-20 (9-11) 
lövések/gólok: 40/23, illetve 40/20 
gólok hétméteresből: 1/1, illetve 7/5 
kiállítások: 8, illetve 4 perc

A döntőt - amelyben a Barcelona lesz a bakonyiak ellenfele - csütörtökön, magyar idő szerint 19 órától rendezik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!