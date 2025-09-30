A két együttes tavaly a klubvilágbajnokság döntőjében találkozott egymással, akkor hosszabbítás után ünnepelhetett a Veszprém, tavasszal a BL negyeddöntőjének visszavágóját követően viszont a németek lehettek boldogabbak. Ezúttal a magyar bajnoki címvédő keretéből Ahmed Hesam és Yanis Lenne, az ellenfelétől Nikola Portner, Matthias Musche és Manuel Zehnder hiányzott.

Nedim Remili és a ONE Veszprém újabb klubvilágbajnoki döntőre készülhet

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Az első gólt a Veszprém szerezte, utána viszont nyolc percig nem talált be. A Magdeburg közben két büntetőt is kihagyott, összességében mégis pontosabban célzott és magabiztosan vezetett két-három góllal. A bakonyiak kapust cseréltek, egy 3-0-s sorozatot követően 9-9-es állásnál a vezetésért támadhattak, de nem jártak sikerrel, sőt a szünetben 9-11-es hátrányban voltak.

Megvédheti címét a Veszprém

A 42. percben sikerült újra előnybe kerülnie a Veszprémnek (15-14), amely Ali Zein vezérletével egy újabb 3-0-s sorozatot produkált. A csapat az egyiptomi balátlövő lecserélése után is lendületben maradt a honfitársainak köszönhetően:

Zein, Ahmed Adel és Jehia el-Dera révén 18 percen keresztül csak egyiptomi játékos lőtt gólt a bakonyiaknál.

A veszprémi csapat remekül védekezett, az első félidőben látottaknál sokkal hatékonyabban támadott, így szűk tíz perccel a vége előtt már néggyel vezetett. Bár a hajrában visszazárkózott mínusz egyre a BL-címvédő, Rodrigo Corrales bravúros védéseivel biztosította sikerét a Veszprém.

Ali Zein és Ahmed Adel öt-öt, Jehia el-Dera négy találattal, Rodrigo Corrales 13 védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Tim Hornke öt, Felix Claar és Gisli Kristjansson négy-négy góllal, Sergey Hernández Ferrer tíz védéssel zárt.

A két csapat 15. egymás elleni tétmérkőzésén három döntetlen és hat Magdeburg-siker mellett hatodszor nyert a Veszprém. A német együttes március 21-én veszített legutóbb.

Eredmény, elődöntő:

One Veszprém HC-SC Magdeburg (német) 23-20 (9-11)

lövések/gólok: 40/23, illetve 40/20

gólok hétméteresből: 1/1, illetve 7/5

kiállítások: 8, illetve 4 perc

A döntőt - amelyben a Barcelona lesz a bakonyiak ellenfele - csütörtökön, magyar idő szerint 19 órától rendezik.