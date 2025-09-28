Az al-Ahli egyszer sem vezetett a mérkőzésen a Veszprém ellen, ettől függetlenül az első félidőben végig szoros volt az állás.

Ali Zein négy góllal járult hozzá a Veszprém sikeréhez

Forrás: handballveszprem.hu

Nem volt magas az iram és a színvonal, de amikor némileg hatékonyabbá vált a bakonyiak teljesítménye, akkor - a 38. percben - öt góllal elléptek.

Az utolsó tíz percben vált fölényessé a különbség, akkor a magyar bajnoki címvédőnek volt egy 4-0-s és egy 3-0-s sorozata is.

Hugo Descat kilenc, Ali Zein, Luka Cindric és Nedim Remili négy-négy góllal, a mezőny legjobbjának megválasztott Rodrigo Corrales pedig 16 védéssel vette ki részét a sikerből.

A BL-címvédő vár a Veszprémre

A Veszprém ellenfele a Bajnokok Ligája-címvédő német SC Magdeburg lesz a keddi elődöntőben, a másik ágon az al-Ahli SC a Barcelonával találkozik - jelentette az MTI.

Eredmények, csoportkör, B csoport:

One Veszprém HC - al-Ahli SC 31-22 (13-12)

One Veszprém HC: Appelgren, Corrales – Petrus, Martinovic 1, Descat 9, Hesham, Elísson 1, Ligetvári, Marguc 3, Cindric 4, Remili 4, ElDeraa 1, Pechmalbec 2, Gáncs-Pető 1, Adel 1, Zein 4.

Al-Ahli: Abdelrahman, Taha – Sherif 5, Salah, El Masry, Kasparek, Azab, Gebala, Ramadan 3, Magdy, Ehab 1, Saifeldeen 5, Hesham 2, Hassan 4, Sami 2, Awadala.

szombaton játszották:

One Veszprém HC - Sydney Uni (ausztrál) 51-15 (27-10)

pénteken játszották:

al-Ahli SC (egyiptomi) - Sydney Uni 41-14 (20-6)

A végeredmény: 1. Veszprém 4 pont, 2. al-Ahli SC 2, 3. Sydney Uni 0

Az A csoport végeredménye: 1. SC Magdeburg (német) 4 pont, 2. Sarjah SC (egyesült arab emírségekbeli) 2, 3. California Eagles (amerikai) 0.

A C csoport végeredménye: 1. Barcelona (spanyol) 4 pont, 2. Zamalek SC (egyiptomi) 2, 3. Handebol Taubaté (brazil) 0

A három csoportelső és a legjobb csoportmásodik jutott a keddi elődöntőbe.

Vámos Petra hat gólt dobott

Az Európa-bajnoki bronzérmes Vámos Petra hat gólt lőtt a Metz HB csapatában, amely 31-24-re nyert a román Gloria Bistrita-Nasaud otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában. Az irányító nyolc lövésből talált be hatszor. Csapattársa, Albek Anna ezúttal nem volt eredményes. Kuczora Csenge is hatszor talált a hálóba: a szintén Eb-bronzérmes balátlövő az Európa Liga-címvédő Thüringer HC-t segítette 34-27-es sikerhez hazai pályán a Buxtehuder SV ellen a Német Kupa nyolcaddöntőjében. Csapattársai közül Szabó Anna öt, Faragó Luca egy gólt szerzett. Debre Viktor vezetőedző csapata, a Dunaszerdahely 31-21-re kikapott a spanyol Atticgo BM Elche otthonában a női Európa Kupa első fordulójának első mérkőzésén. Pénzes Mónika és Élő Beatrix két-két, Molnár Korinna egy gólt szerzett a vendégeknél. Máthé Dominik hét góllal és négy gólpasszal segítette 30-28-as győzelemhez az Elverumot a vendég Halden TH ellen a norvég férfibajnokságban.