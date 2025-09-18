Live
Bravúr a javából! A Veszprém házigazdaként 30-25-re nyert a francia HBC Nantes ellen a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában, csütörtökön.

A jövő héten kezdődő klubvilágbajnokságra címvédőként készülő veszprémi kézicsapatból Yanis Lenne és Luka Cindric, a júniusban BL-bronzérmes vendégektől Aymeric Minne és Valero Rivera hiányzott sérülés miatt, Grégory Cojean vezetőedző pedig egy konditermi baleset miatt nem tarthatott a csapattal.

A veszprémi Ali Zein lőtt kapura két nantes-i játékos között Veszprém
A veszprémi Ali Zein lőtt kapura két nantes-i játékos között
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Jó védekezéssel és gyors ellentámadásokkal kezdtek a hazaiak (5-2, 7-4), de amikor jöttek a hibák és csökkent a lendület, illetve a védekezés hatékonysága, a franciák felzárkóztak mínusz egyre. Emberelőnyben megint el tudott lépni hárommal a Veszprém, és bár a Nantes egy 4-1-es sorozattal egyenlített (15-15), a házigazdák jól hajráztak, és Dragan Pechmalbec bravúros góljával a szünetben újra két találattal jobban álltak.

A 47. percre eldőlt a Veszprém győzelme

Rodrigo Corrales remekül védett a második félidő elején, erre alapozva előbb négy, majd egy 4-0-s sorozat végén hat találatra növelte az előnyét a hazai csapat (24-18). A 47. percre tulajdonképpen eldőlt a mérkőzés, ennek ellenére a bakonyiak a hátralévő időben is motiváltan játszottak és növelték a különbséget, kihasználva, hogy a kevesebb minőségi cserelehetőséggel rendelkező ellenfelük fáradni látszott.

Veszprém, 2025. szeptember 18. Nedim Remili, a One Veszprém HC (j) és Thibaud Briet, a HBC Nantes játékosa a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében játszott One Veszprém HC - HBC Nantes mérkőzésen a One Veszprém Arénában 2025. szeptember 18-án. MTI/Vasvári Tamás
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Hugo Descat nyolc, Nedim Remili hat, Gasper Marguc öt góllal, Rodrigo Corrales 18 védéssel vette ki részét a sikerből. A túloldalon Noam Leopold öt, Julien Bos négy alkalommal talált be, Ignacio Biosca Garcíának 13 védése volt.

A két csapat negyedik egymás elleni BL-mérkőzésén a Veszprém egy vereség mellett harmadszor nyert.

Eredmény, csoportkör, 2. forduló, A csoport:
One Veszprém HC-HBC Nantes (francia) 30-25 (17-15)
lövések/gólok: 56/30, illetve 51/25
gólok hétméteresből: 2/2, illetve 1/1
kiállítások: 2, illetve 6 perc

Az egy győzelemmel és egy vereséggel álló bakonyiak jövő szerdán a Rosta Miklóst foglalkoztató román Dinamo Bucuresti otthonában folytatják szereplésüket a csoportkörben, az ugyancsak egy sikerrel és egy vereséggel rendelkező Szeged pedig csütörtökön a Paris Saint-Germaint fogadja.

Szerdán játszották:
B csoport:
GOG (dán) - OTP Bank-Pick Szeged 31-36 (16-18)

