Belső vérzéssel szállították kórházba a sztárjátékost, Shreyas Iyert az India–Ausztrália meccsen történt súlyos sérülése után.

Shreyas Iyer súlyos sérülést szenvedett, belső vérzése is volt

Fotó: DAVID GRAY / AFP

Belső vérzése volt a krikettsztárnak

A 30 éves klasszis éppen Alex Carey ütését hárította egy látványos,

hátrafelé futás közben bemutatott elkapással, amikor szerencsétlenül földre esett, és a bal oldali bordáit ütötte meg. A játékos azonnal fájdalmasan kapott az oldalához, csapattársai és az orvosi stáb pedig azonnal a segítségére siettek.

Shreyas Iyer looked to be in serious pain yesterday hope it’s nothing major and he recovers soon 🤕. pic.twitter.com/Zzjqzpyd8K — Harsh 17  (@harsh03443) October 26, 2025

Bár kezdetben izomsérülésre gyanakodtak, a gyors orvosi vizsgálatok után kiderült, hogy

Iyernek belső vérzése van, sőt, a lépén is sérülés keletkezett. A krikettjátékost azonnal a sydney-i kórház intenzív osztályára szállították, ahol sürgősségi ellátásban részesült.

Everyone’s talking about Virat & Rohit today, but only a few know that Shreyas Iyer broke his ribs while taking that catch 🥺💔

True warrior spirit! 🔥🇮🇳#ShreyasIyer #INDvsAUS #IndianCricket #AUSvIND pic.twitter.com/ns48aXNKho — CineSportsX (@SportsCraft381) October 25, 2025

Az orvosok szerint az eset „akár végzetes is lehetett volna”, és bár a beavatkozás sikeres volt, Iyer állapotát továbbra is fokozottan figyelik. A diagnózis szerint legalább egy hétig kórházi megfigyelés alatt marad még a játékos, mielőtt hazatérhetne Indiába.

A szakemberek óvatosak a visszatérésével kapcsolatban:

Mivel belső vérzésről volt szó, a felépülés hosszabb időt vehet igénybe. Egyelőre nehéz pontos időt mondani arra, mikor térhet vissza a versenysportba

– fogalmazott egy, a csapathoz közeli orvosi forrás.