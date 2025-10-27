Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

UFO, drón Moszkva felett? Rejtélyes izzó objektum borzolta a kedélyeket! – most kiderült, mi lehetett az

Link másolása
Vágólapra másolva!
Drámai jelenetek játszódtak le az India–Ausztrália ODI-sorozat harmadik mérkőzésén Sydney-ben. Az indiai krikettválogatott sztárja, Shreyas Iyer súlyos sérülést szenvedett egy bravúros elkapás közben, végül belső vérzéssel szállították kórházba.

Belső vérzéssel szállították kórházba a sztárjátékost, Shreyas Iyert az India–Ausztrália meccsen történt súlyos sérülése után.

Shreyas Iyer súlyos sérülést szenvedett, belső vérzése is volt
Shreyas Iyer súlyos sérülést szenvedett, belső vérzése is volt
Fotó: DAVID GRAY / AFP

Belső vérzése volt a krikettsztárnak

A 30 éves klasszis éppen Alex Carey ütését hárította egy látványos, 

hátrafelé futás közben bemutatott elkapással, amikor szerencsétlenül földre esett, és a bal oldali bordáit ütötte meg. A játékos azonnal fájdalmasan kapott az oldalához, csapattársai és az orvosi stáb pedig azonnal a segítségére siettek.

Bár kezdetben izomsérülésre gyanakodtak, a gyors orvosi vizsgálatok után kiderült, hogy 

Iyernek belső vérzése van, sőt, a lépén is sérülés keletkezett. A krikettjátékost azonnal a sydney-i kórház intenzív osztályára szállították, ahol sürgősségi ellátásban részesült.  

Az orvosok szerint az eset „akár végzetes is lehetett volna”, és bár a beavatkozás sikeres volt, Iyer állapotát továbbra is fokozottan figyelik. A diagnózis szerint legalább egy hétig kórházi megfigyelés alatt marad még a játékos, mielőtt hazatérhetne Indiába.  

A szakemberek óvatosak a visszatérésével kapcsolatban:  

Mivel belső vérzésről volt szó, a felépülés hosszabb időt vehet igénybe. Egyelőre nehéz pontos időt mondani arra, mikor térhet vissza a versenysportba

 – fogalmazott egy, a csapathoz közeli orvosi forrás.  

Elképesztő látvány: bogárinvázió szakította félbe a vb-meccset – videó
Az egykori sztárjátékos szexuálisan zaklatott és megütött két nőt egy kocsmában
C. Ronaldo híres gólörömével okozott óriási botrányt a sztárjátékos – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!