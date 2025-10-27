Belső vérzéssel szállították kórházba a sztárjátékost, Shreyas Iyert az India–Ausztrália meccsen történt súlyos sérülése után.
Belső vérzése volt a krikettsztárnak
A 30 éves klasszis éppen Alex Carey ütését hárította egy látványos,
hátrafelé futás közben bemutatott elkapással, amikor szerencsétlenül földre esett, és a bal oldali bordáit ütötte meg. A játékos azonnal fájdalmasan kapott az oldalához, csapattársai és az orvosi stáb pedig azonnal a segítségére siettek.
Bár kezdetben izomsérülésre gyanakodtak, a gyors orvosi vizsgálatok után kiderült, hogy
Iyernek belső vérzése van, sőt, a lépén is sérülés keletkezett. A krikettjátékost azonnal a sydney-i kórház intenzív osztályára szállították, ahol sürgősségi ellátásban részesült.
Az orvosok szerint az eset „akár végzetes is lehetett volna”, és bár a beavatkozás sikeres volt, Iyer állapotát továbbra is fokozottan figyelik. A diagnózis szerint legalább egy hétig kórházi megfigyelés alatt marad még a játékos, mielőtt hazatérhetne Indiába.
A szakemberek óvatosak a visszatérésével kapcsolatban:
Mivel belső vérzésről volt szó, a felépülés hosszabb időt vehet igénybe. Egyelőre nehéz pontos időt mondani arra, mikor térhet vissza a versenysportba
– fogalmazott egy, a csapathoz közeli orvosi forrás.