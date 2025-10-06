A Magyar Olimpiai Bizottság a napokban gálavacsorával köszöntötte a Sydney-i olimpián érmet nyert sportolókat. Az eseményen a „Kemény-legények” is részt vettek, Biros Péter szerint pedig nagyszerű estét töltöttek el együtt. A háromszoros olimpiai bajnokban ugyanakkor maradt némi hiányérzet: úgy érzi, sokkal gyakrabban kellene találkozniuk.

Már csak emlék: Biros Péter (jobbra) magyaráz a többieknek, köztük Benedek Tibornak Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A Magyar Nemzet arról ír, hogy Biros Péter is részt vett azon az ünnepségen, amelyet a Magyar Olimpiai Bizottság szervezett a 25 évvel ezelőtti olimpián érmes sportolóknak. A most 49 esztendős, háromszoros olimpiai-, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó az élményeiről számolt be, ugyanakkor hiányérzetének is hangot adott.

– Megvacsoráztunk, beszélgettünk, amennyit tudtunk, de jó lenne egy olyan alkalom számunkra, amikor csak mi vagyunk, és kicsit megünnepelhetjük saját magunkat a saját kereteink között, a saját közegünkben és úgy, ahogy mi szeretnénk, nyugodtan, elengedve saját magunkat

– beszélt a vágyairól a heol.hu-nak Biros Péter, aki szerint egy alkalom karácsony körül volna megfelelő, amikor kicsit csendesebb időszak jön mindenkinek. A részvételi szándék meglenne a – Benedek Tibort már öt éve elveszítő – csapattagok részéről, ugyanakkor Biros szerint a szervező hiányzik, és akik elvállalnák, belefáradnának, mert annyira körülményes összehozni a találkozót. A csapattagok legutóbb a Nemzet aranyai című film forgatásán találkozhattak, amelynek hamarosan megjelenik a kibővített változata, sorozat formájában.

Biros Péter is jelölt

A 49 esztendős, 2016-ban visszavonult legenda nem szakadt el szeretett sportágától, jelenleg is a Bajnokok Ligájába jutott Eger női csapatának vezetőedzője. A nagy sorozat nyitányát jelentő sydney-i győzelem 25. évfordulóján is edzést vezényelt, nyaranta pedig a korosztályos válogatottaknál tevékenykedik. Biros Pétert jelölték az idei Prima Primissima-díjra.

Megnéztem, hogy kik nyerték az előző években, csak így összehasonlítási alapként. Illusztris társaságba kerültem, de ez nem feltétlenül csak nekem szól, meg az én életpályámnak és a sportnak, hanem a többieknek is, akikkel együtt harcoltunk a medencében.

Nyilván köszönöm, köszönjük. Ha én nyerek, mert minél többen szavaznak rám, akkor nyilván nem csak enyém lesz a dicsőség, hanem a csapaté is, annak ellenére, hogy ez egyéni díj. Nagy megtiszteltetés, és büszke vagyok, büszkék lehetünk magunkra – nyilatkozta igazi csapatemberként Biros Péter.