Bogárinvázió szakította félbe az India-Pakisztán női vb-meccset, amelyet a Srí Lanka-i Colombóban rendeztek.

Mindent megtettek a bogárinvázió ellen a szervezők az India-Pakisztán meccsen, de nem igazán jártak sikerrel

Fotó: ISHARA S. KODIKARA / AFP

Bogárinvázió a vb-meccsen

A játékosok először maguk próbálták megoldani a helyzetet:

törölközőkkel legyezték a kellemetlen betolakodókat, valamint rovarriasztó spray-vel próbálták távol tartani őket. Mindez azonban kevésnek bizonyult, ezért a szervezők kénytelenek voltak drasztikus lépésre elszánni magukat. A meccset leállították, és egy védőmaszkos férfi ipari rovarirtó ágyúval füstölte végig a pályát.

A kényszerű közjáték körülbelül 15 percig tartott, a játékosok elhagyták a pályát, a nézők pedig türelmetlenül vártak a folytatásra.

A füstölés után sem múlt el teljesen a probléma: az indiai ütők továbbra is panaszkodtak a rovarok miatt.

Insects invade the pitch! 🐜 Fumigation man steps in as players leave the field for pest control to start. pic.twitter.com/r4srrwpFEG — lightningspeed (@lightningspeedk) October 5, 2025

Érdekesség, hogy az ilyen helyzetekre semmilyen hivatalos irányelv nem létezik, legfeljebb a „dead ball” jelzés adható, ha egy „állat” akadályozza a játékost.

A különös körülmények ellenére India végül magabiztos győzelmet aratott.

Colombo egyébként az utóbbi időben nem túl szerencsés helyszín a krikett számára: a hétvégén a Srí Lanka–Ausztrália mérkőzést már a kezdés előtt le kellett fújni a heves esőzések miatt.