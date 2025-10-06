Live
Nem mindennapi incidens borzolta a kedélyeket a női krikett-világbajnokság egyik legjobban várt mérkőzésén. Az India–Pakisztán találkozót ugyanis bogárinvázió szakította félbe.

Bogárinvázió szakította félbe az India-Pakisztán női vb-meccset, amelyet a Srí Lanka-i Colombóban rendeztek.

Mindent megtettek a bogárinvázió ellen a szervezők az India-Pakisztán meccsen, de nem igazán jártak sikerrel
Fotó: ISHARA S. KODIKARA / AFP

Bogárinvázió a vb-meccsen

A játékosok először maguk próbálták megoldani a helyzetet:

 törölközőkkel legyezték a kellemetlen betolakodókat, valamint rovarriasztó spray-vel próbálták távol tartani őket. Mindez azonban kevésnek bizonyult, ezért a szervezők kénytelenek voltak drasztikus lépésre elszánni magukat. A meccset leállították, és egy védőmaszkos férfi ipari rovarirtó ágyúval füstölte végig a pályát.  

A kényszerű közjáték körülbelül 15 percig tartott, a játékosok elhagyták a pályát, a nézők pedig türelmetlenül vártak a folytatásra. 

A füstölés után sem múlt el teljesen a probléma: az indiai ütők továbbra is panaszkodtak a rovarok miatt.

Érdekesség, hogy az ilyen helyzetekre semmilyen hivatalos irányelv nem létezik, legfeljebb a „dead ball” jelzés adható, ha egy „állat” akadályozza a játékost.  

A különös körülmények ellenére India végül magabiztos győzelmet aratott.

Colombo egyébként az utóbbi időben nem túl szerencsés helyszín a krikett számára: a hétvégén a Srí Lanka–Ausztrália mérkőzést már a kezdés előtt le kellett fújni a heves esőzések miatt.

