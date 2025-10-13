Live
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij, ha nem tárgyal, Ukrajna megszűnhet létezni

Mint ismert, szombaton a női kézilabda NB I rangadóján összecsapott egymással a két zöld-fehér csapat: a Győr végül simán, 32-17-re verte a Fradit, amelynek szurkolói ezúttal túl messzire mentek egy kiírással a lelátón. Hétfőn megérkezett a győriek hivatalos reakciója is a botrányos ügyben, amely miatt a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) is eljárást indított.

A rangadón az FTC szimpatizánsai a lenti kiírást feszítették ki – részletesen itt olvashatnak a botrányról – a lelátón: „Mi bőrszíntől, kortól, nemtől független minden győrit gyűlölünk!”

A Győr nem megy el szó nélkül a Fradi-szurkolók botrányos molinója mellett
Fotó: Peka Roland / Győri Audi ETO KC/Facebook

Reagált a Győr a botrányos molinóra

A Győr a Facebook-oldalán hétfőn reagált az esetre, mint mondták, nem mehetnek el szó nélkül a történtek mellett.

Íme, a Fradi-szurkolók nagy botrányt kiváltó molinója
Fotó: Facebook

Nem hagyhatjuk szó nélkül… A mi hitvallásunk a pályán és a pályán kívül is a sportszerűség, a tiszta játék és szurkolás. A szombati meccsen történtek miatt az MKSZ hivatalból eljárást indít, klubunk pedig vizsgálja a további lépések lehetőségét

 - írta a közösségi oldalán a Győr.

Mindenesetre a közösségi médiában a szurkolók körében hatalmas a felháborodás, még az FTC-szurkolók is azt írják, hogy szégyellik magukat társaik cselekedete miatt.

Fegyelmi eljárás indult az ügyben

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) hétfőn

fegyelmi eljárást indított a szombati Győr-Ferencváros női bajnoki rangadón történtek miatt.

 Az MKSZ honlapja szerint a bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő győriek 32-17-es győzelmével zárult mérkőzésen történteket a versenybírói kiegészítő jelentés alapján az etikai- és fegyelmi bizottság vizsgálja.

Az MKSZ elkötelezett a sportszerű játék és a sportág egészének sportszerűsége mellett, és elítél minden ezzel ellentétes esetet és minden más, jogszabályokba és jóerkölcsbe ütköző cselekedetet - áll a szövetség rövid közleményében.

Botrány a kézirangadón: a Fradi szurkolói túl messzire mentek – fotó
Hatalmas vereségbe szaladt bele a Fradi női kézicsapata

 

