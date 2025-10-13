A rangadón az FTC szimpatizánsai a lenti kiírást feszítették ki – részletesen itt olvashatnak a botrányról – a lelátón: „Mi bőrszíntől, kortól, nemtől független minden győrit gyűlölünk!”
Reagált a Győr a botrányos molinóra
A Győr a Facebook-oldalán hétfőn reagált az esetre, mint mondták, nem mehetnek el szó nélkül a történtek mellett.
Nem hagyhatjuk szó nélkül… A mi hitvallásunk a pályán és a pályán kívül is a sportszerűség, a tiszta játék és szurkolás. A szombati meccsen történtek miatt az MKSZ hivatalból eljárást indít, klubunk pedig vizsgálja a további lépések lehetőségét
- írta a közösségi oldalán a Győr.
Mindenesetre a közösségi médiában a szurkolók körében hatalmas a felháborodás, még az FTC-szurkolók is azt írják, hogy szégyellik magukat társaik cselekedete miatt.
Fegyelmi eljárás indult az ügyben
A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) hétfőn
fegyelmi eljárást indított a szombati Győr-Ferencváros női bajnoki rangadón történtek miatt.
Az MKSZ honlapja szerint a bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő győriek 32-17-es győzelmével zárult mérkőzésen történteket a versenybírói kiegészítő jelentés alapján az etikai- és fegyelmi bizottság vizsgálja.
Az MKSZ elkötelezett a sportszerű játék és a sportág egészének sportszerűsége mellett, és elítél minden ezzel ellentétes esetet és minden más, jogszabályokba és jóerkölcsbe ütköző cselekedetet - áll a szövetség rövid közleményében.