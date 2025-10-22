A bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő győriek 32-17-es győzelmével zárult botrányos rangadó közben az FTC szurkolóinak egy csoportja a „Mi bőrszíntől, kortól, nemtől független minden győrit gyűlölünk!” feliratú molinót mutatott fel.

A Fradi-drukkerek kiírása 800 ezer forintot ért a botrányos rangadó után

Az MKSZ közleménye szerint a Ferencváros a szurkolói által bevitt és felmutatott transzparens súlyosan sportszerűtlen és gyűlöletre uszító, kirekesztő tartalma miatt kapott 800 ezer forintos pénzbüntetést.

Ezen felül egy hazai bajnoki mérkőzésére az úgynevezett B-közép szektorának bezárását rendelte el a bizottság, és a sportszervezetnek a következő két hazai bajnoki meccsére saját költségén szövetségi ellenőrt kell fogadnia.

Az FTC-Rail Cargo Hungaria elnézést kért a molinó tartalmáért, a testület előtt beszámolt arról, hogy belső döntéseket hozott a transzparenst kihelyezők kitiltására, annak érdekében, hogy hasonló eset a jövőben ne fordulhasson elő.

A Győri Audi ETO KC rendezési hiányosság – a biztonsági szabályzat, valamint a mérkőzésrendezéssel kapcsolatos szabályok megsértése –, valamint a vendégcsapattal szemben elkövetett sportszerűtlen magatartása miatt kapott 400 ezer forint pénzbüntetést. A biztonsági szabályzat kimondja, hogy a mérkőzések kapcsán a szervező felelőssége annak ellenőrzése és betartatása, hogy a nézők „rasszista, gyűlöletre uszító, másokat megbotránkoztató, ideológiai, vallási tartalmú feliratot vagy jelzést” ne jelenítsenek meg.