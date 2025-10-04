Buzek László röplabdás pályafutása véletlenül indult, amikor gyerekkori barátja, Galgócz Deák Antal lehívta edzésre. – Ő fedezett fel tulajdonképpen. Itt Csepelen a foci volt a mindenünk, én focikapusnak készültem – idézte fel. Húsz éven át maradt a Csepelnél, ahol sorra nyerte a trófeákat, és részese lett a csepeli röplabda aranykorának.

Buzek László neve összeforrt Csepellel és a csepeli röplabdával - jól csengő név világszerte a sportágban Fotó: Mikró István

Buzek László nem lehetett olimpikon

A hatvanas–hetvenes években Csepelen pezsgő sportélet zajlott, minden fiatal sportolt valamit, a csarnokok megteltek. A legemlékezetesebb pillanatot a BEK-elődöntő hozta az Alma Ata ellen, amikor a zsúfolt Béke téri csarnokban 3–0-ra győzött a magyar bajnok, de végül összesítésben két ponttal kiesett.

Bár 1964-ben bő kerettag volt, az olimpiára nem vitték ki. Azt mondták, hogy majd a következő olimpia lesz az az övé. A magyar röplabda-válogatott azóta nem jutott ki az ötkarikás játékokra.

Az olimpiához korábban kellett volna születnem egy-két évvel, a többihez meg később

– mondja keserédes humorral.

Buzek László fénykorában a levegő ura volt, a felugrásos nyitást ő honosította meg Európában Fotó: Buzek László/Facebook

Nyolcvan évesen is dolgozik és sportol

Külföldre sokáig nem engedték, végül 37 évesen játszhatott Németországban, ahol edzőként is maradandót alkotott. Huszonöt éve tért haza, azóta is Csepelen él. Aktívan telnek a napjai: segít egy barátja vállalkozásában, rendszeresen úszik és biciklizik.

Nyolcvanévesen már nem jár rendszeresen meccsekre, de otthonában és a televízió képernyője előtt ma is figyelemmel kíséri a sportág történéseit.

A Magyar Nemzet Buzek Lászlóval készült interjúját itt tudja elolvasni.