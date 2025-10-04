Buzek László röplabdás pályafutása véletlenül indult, amikor gyerekkori barátja, Galgócz Deák Antal lehívta edzésre. – Ő fedezett fel tulajdonképpen. Itt Csepelen a foci volt a mindenünk, én focikapusnak készültem – idézte fel. Húsz éven át maradt a Csepelnél, ahol sorra nyerte a trófeákat, és részese lett a csepeli röplabda aranykorának.
A hatvanas–hetvenes években Csepelen pezsgő sportélet zajlott, minden fiatal sportolt valamit, a csarnokok megteltek. A legemlékezetesebb pillanatot a BEK-elődöntő hozta az Alma Ata ellen, amikor a zsúfolt Béke téri csarnokban 3–0-ra győzött a magyar bajnok, de végül összesítésben két ponttal kiesett.
Bár 1964-ben bő kerettag volt, az olimpiára nem vitték ki. Azt mondták, hogy majd a következő olimpia lesz az az övé. A magyar röplabda-válogatott azóta nem jutott ki az ötkarikás játékokra.
Az olimpiához korábban kellett volna születnem egy-két évvel, a többihez meg később
– mondja keserédes humorral.
Külföldre sokáig nem engedték, végül 37 évesen játszhatott Németországban, ahol edzőként is maradandót alkotott. Huszonöt éve tért haza, azóta is Csepelen él. Aktívan telnek a napjai: segít egy barátja vállalkozásában, rendszeresen úszik és biciklizik.
Nyolcvanévesen már nem jár rendszeresen meccsekre, de otthonában és a televízió képernyője előtt ma is figyelemmel kíséri a sportág történéseit.
