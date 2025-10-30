Live
A norvég női kézilabda-bajnokság 7. fordulójában a Sola 29-24-re győzött a Gjerpen otthonában. A hazaiak hangosbemondója olyan megjegyzést tett Camilla Herrem irányába a rákbetegségével kapcsolatban, amely miatt a találkozó után kirúgta őt a klub.

A norvég kézilabda-válogatottal többszörös olimpiai, világ- és Európa-bajnok Camilla Herrem 2017 óta a Sola játékosa, nyáron pedig azzal került be a hírekbe, hogy mellrákban szenved. A 39 éves balszélső azóta visszatért a pályára, a kemoterápiás kezelések során azonban elveszítette a haját. Ezen próbált poénkodni a Gjerpen hangosbemondója, miután a mérkőzés után egy virágcsokorral díjazták Herremet: a közönség szórakoztatásának céljából azt a megjegyzést tette, hogy könnyű dolga van a frizurájával, hiszen nem kell hajszárítót használnia.

Camilla Herrem elveszítette a haját, a Sola kézilabdacsapatának norvég balszélsőjével próbált viccelődni az ellenfél műsorközlője
Fotó: THOMAS COEX / AFP

A Sola kézilabdázója, Camilla Herrem megbocsátott, de ...

A közönség azonban nem vette jó néven a hangosbemondó kijelentését, a Gjerpen klubként is azonnal elhatárolódott tőle. Steffen Stegavik, a Sola vezetőedzője – egyben Herrem férje – nem vette zokon a történteket, és részéről a bocsánatkéréssel le is zárult az ügy, ahogyan a balszélső is elfogadta a bocsánatkérést.

A Gjerpen azonban másképpen gondolta, és szerdán arról tájékoztatta a szurkolóit, hogy azonnali hatállyal megvált a botrányos kijelentést tett alkalmazottjától, aki másfél éve dolgozott a klubnál.

A Bajnokok Ligája csoportkörében is szereplő Sola a bajnokságban százszázalékos mérleggel áll, míg a Gjerpennek hét fordulót követően négy pontja van.

