A norvég kézilabda-válogatottal többszörös olimpiai, világ- és Európa-bajnok Camilla Herrem 2017 óta a Sola játékosa, nyáron pedig azzal került be a hírekbe, hogy mellrákban szenved. A 39 éves balszélső azóta visszatért a pályára, a kemoterápiás kezelések során azonban elveszítette a haját. Ezen próbált poénkodni a Gjerpen hangosbemondója, miután a mérkőzés után egy virágcsokorral díjazták Herremet: a közönség szórakoztatásának céljából azt a megjegyzést tette, hogy könnyű dolga van a frizurájával, hiszen nem kell hajszárítót használnia.

Fotó: THOMAS COEX / AFP

A közönség azonban nem vette jó néven a hangosbemondó kijelentését, a Gjerpen klubként is azonnal elhatárolódott tőle. Steffen Stegavik, a Sola vezetőedzője – egyben Herrem férje – nem vette zokon a történteket, és részéről a bocsánatkéréssel le is zárult az ügy, ahogyan a balszélső is elfogadta a bocsánatkérést.

A Gjerpen azonban másképpen gondolta, és szerdán arról tájékoztatta a szurkolóit, hogy azonnali hatállyal megvált a botrányos kijelentést tett alkalmazottjától, aki másfél éve dolgozott a klubnál.

A Bajnokok Ligája csoportkörében is szereplő Sola a bajnokságban százszázalékos mérleggel áll, míg a Gjerpennek hét fordulót követően négy pontja van.