Bár az első „ajánlat” mindössze 18 hetes eltiltásról szólt, Matthew Nean ártatlannak vallotta magát, és nem fogadta el a vádalkut.

Matthew Nean példátlan eltiltást kapott, szeretne már visszatérni

Jár új esély a példátlan eltiltás után?

A szövetség fegyelemi bizottsága (CRL) azonban példát statuált:

két évtizedre eltiltották mindentől, ami a rögbihez kötődik. Nem játszhat, nem edzősködhet, sőt még gyerekei meccseit sem nézheti meg a pálya széléről – mindez 2036-ig.

Az ítéletet már évek óta sokan igazságtalannak tartják, főként, hogy

a most újból előkerült felvételek szerint a kontaktus valóban elhanyagolható volt, és a játékvezető mozdulata is hozzájárulhatott a minimális érintkezéshez.

A helyzetet súlyosbította, hogy Nean testvérét, Sean-t ugyanazon a mérkőzésen állították ki, és 30 évre tiltották el egy másik eset miatt.

A CRL 2019-ben beolvadt az Új-Dél-Wales-i Rögbi Ligába (NSWRL), ám az ügy azóta sem rendeződött. Nean idén sem vehetett részt a Tamworthben rendezett Koori Knockout nevű tornán, ami az egyik legfontosabb közösségi esemény az ausztrál őslakos rögbisek számára.

Most levélben fordult az NSWRL vezérigazgatójához, David Troddenhez, bocsánatot és új esélyt kérve:

Mindenki megérdemel egy második esélyt. Kilenc éve vagyok távol a játéktól – ez majdnem a büntetésem fele. Változtam, tanultam, és újra szeretnék játszani. A rögbi mindig is része volt annak, aki vagyok, és most adni szeretnék, nem elvenni.

Nean az együttérzésre, a letöltött időre és a bizonyított megbánásra hivatkozik, hangsúlyozva, hogy nem kivételezést, hanem méltányosságot kér.

A sportjogász Paul Horvath szerint Nean már „többszörösen megfizette az árát a tettének”, és az ügy „kiált az igazságos megoldásért”.

Mathew szenvedélyes játékos, aki megérdemli, hogy visszatérhessen a közösségbe és újra játsszon. Az eredeti, 18 hetes eltiltás bőven elég lett volna. A felvételen mindössze minimális kontaktus látszik, ami részben a játékvezető mozdulatának következménye. Szeretnénk, ha Mathew kapna még egy esélyt – mindannyian hibázunk, de ha tanulunk belőle, jogunk van újrakezdeni.

Az NSWRL szóvivője röviden annyit reagált: az ügy jelenleg jogi eljárás alatt van, így a szövetség nem kíván kommentárt fűzni hozzá. Matthew Nean most minden erejével azért küzd, hogy ismét ott lehessen a pályán – nemcsak játékosként, hanem apaként is.