A legendás magyar kézilabdázó, Fazekas Nándor igazán büszke lehet, ugyanis 19 éves fia bemutatkozott a Bajnokok Ligájában. Fazekas Máté az édesapja, valamint testvére, Gergő nyomdokaiba lépett, akivel hamarosan a BL-ben is összecsaphat.

A Fazekas család újabb mérföldkőhöz érkezett, ugyanis Fazekas Máté az OTP Bank-Pick Szeged játékosaként bemutatkozott a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. A fiatal irányító-átlövő a családjában már a harmadik, aki pályára lépett Európa klubcsapatainak legrangosabb sorozatában.

Fazekas Máté bemutatkozott a BL-ben
Fotó: pickhandball.hu

Fazekas Máté debütált a BL-ben

A Szeged szoros küzdelemben, de végül alulmaradt a BL-címvédő Magdeburggal szembeni találkozón, viszont Fazekas Máté ezen a meccsen debütálhatott a sorozatban.

Nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan megtapasztalom a Bajnokok Ligáját. 

A vereség miatt csalódott vagyok, de örülök, hogy sikerült jó dolgokat is csinálnom, például kiharcoltam egy hétméterest” – idézte a Magyar Nemzet a Magdeburg elleni mérkőzés után a fiatal kézilabdázót, aki az utolsó három percben kapott lehetőséget.

A Fazekas családban az édesapa, a 237-szeres válogatott Fazekas Nándor, valamint a legidősebb fiú, a lengyel Wisla Plockban szereplő Fazekas Gergő is bemutatkozott már a Bajnokok Ligájában. 

A 49 éves, 2020-ban visszavonult legenda mindkét fia ott van a BL-ben, jövő tavasszal pályára is léphetnek majd egymás ellen, 

nagy fejtörést okozva ezzel az édesapjuknak, hogy mégis kinek szurkoljon majd azon a meccsen.

Szeged, 2025. szeptember 11.Fazekas Gergő, az Orlen Wisla Plock játékosa (j2), valamint a szegedi Borut Mackovsek (b) és Gleb Kalaras (j) a kézilabda férfi Bajnokok Ligája csoportkörében, a B csoport első fordulójában játszott OTP Bank-Pick Szeged - Orlen Wisla Plock mérkőzésen a szegedi Pick Arénában 2025. szeptember 11-én.MTI/Ujvári Sándor
Fazekas Gergő, a Wisla Plock játékosa
Fotó: Ujvári Sándor / MTI Fotószerkesztőség

Fazekas Máté szegedi bemutatkozása idején testvére, Gergő is fontos mérkőzést játszott a BL-ben, a Wisla Plock magyar válogatott irányítója három gólt lőtt a PSG ellen, csapata 35-32-re nyert hazai pályán a franciák ellen. 

