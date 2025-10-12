Mielőtt a Fradi esetére rátérnénk, amelyet a Magyar Nemzet szúrt ki, érdemes egy kicsit visszamenni az időben, szeptember első felére. Ekkor a Mosonmagyaróvár–Győr NB I-es mérkőzésen történt rasszista atrocitás. A győri klub mérkőzést követő közleménye szerint játékosait a mosonmagyaróvári szurkolótáborból rasszista és emberi méltóságukban mélyen sértő atrocitások érték. A Magyar Kézilabda-szövetség fegyelmi eljárást indított, és a Mosonmagyaróvárt négyszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezte. És akkor térjünk is vissza a szombati rangadóra, amelyen az FTC szimpatizánsai a lenti kiírást feszítették ki a lelátón: „Mi bőrszíntől, kortól, nemtől független minden győrit gyűlölünk!”

A Fradi szurkolóinak felirata a meccsen

Fotó: Facebook

A Fradi szurkolóinak nagy része is elhatárolódik az esettől

Azért szomorú ez az eset, mert amúgy egy nagyon jó meccset játszottak a felek, csak ezek után a fókuszt elvitte a fenti szöveg a találkozóról. A Ferencváros szurkolói által szombaton kifeszített molinók gazdái ráadásul figyeltek arra is, hogy őket ne lehessen konkrétan rasszizmussal vádolni, de nem kérdés, hogy az alpári üzenetükkel sportszerűtlenséget követtek el. Ezzel kapcsolatban nagy kérdés, erre mit lép a Magyar Kézilabda-szövetség.

Mindenesetre a közösségi médiában a szurkolók körében hatalmas a felháborodás, még az FTC-szurkolók is azt írják, hogy szégyellik magukat társaik cselekedete miatt. A közösségi médiában a Handball Mánia csoportban rengeteg fényképet osztanak meg a kirívó sportszerűtlenségről, így nem túlzás azt állítani, hogy forrnak az indulatok a hazai kézilabdasportban.

