A Nemzeti Kézilabda Akadémia együttese éppen az Európa Liga csoportkörének jövő keddi rajtjára készülő Fradi otthonában aratta idénybeli első sikerét. Podoba János 15 védéssel, az előző idény gólkirálya, Kovács Tamás kilenc találattal vette ki részét a sikerből.

A Fradi óriási meglepetésre kapott ki hazai pályán a NEKA-tól

Fotó: Fradi.hu

Kiborult a Fradi edzője

Nem véletlen, hogy a mérkőzés után Pásztor István, a Ferencváros edzője teljesen kiborult. Ezt mondta: „Nagyon küzdött a NEKA, abszolút megérdemelten nyert.

Szégyenletes és megmagyarázhatatlan, ami velünk történt. Először a saját szerepemet fogom felülvizsgálni, utána mindenki másét, aki ebben részt vett. Biztos vagyok benne, hogy ennek következményei lesznek,

a bajnoki bronzérmes így nem kaphat ki a saját pályáján.”

Az ETO színeiben öt góllal mutatkozott be Eklemovic Márkó, aki a nyári ifjúsági világbajnokságon nyolc mérkőzésen 47 találattal zárt. A csütörtökön Tatabányáról igazolt irányító volt a győriek legeredményesebb játékosa. A vendég PLER-nél Sunajko Stefan hatszor, Gregor Ocvirk és Kemény László egyaránt ötször talált be.

Az újonc Budai Farkasok csapata továbbra is nyeretlen, de harmadszor játszott döntetlent, ezúttal Komlón. A baranyaiaknál Menyhárt Máté nyolc gólt lőtt, Makszim Vjunyik 12 védéssel zárt. A vendég budaörsi együttesben Csengeri Hunor és a volt válogatott Juhász Ádám öt-öt találattal, Tóth Norman pedig 16 védéssel járult hozzá a pontszerzéshez, írja az MTI.

Eredmények:

ETO University HT - PLER-Budapest 26-29 (15-16)

Carbonex-Komló - Budai Farkasok-Rév 25-25 (15-14)

FTC-Green Collect - NEKA 31-34 (16-14)

