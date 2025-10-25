A sérült Laura Glauser és Tomori Zsuzsanna nélkül kezdte a kaproncai találkozót a Magyar Kupa címvédője. Az MTI azt írja, hogy a világbajnok francia kapus hiányát nem érezték meg a zöld-fehérek, mert Janurik Kinga fontos védésekkel segítette társait. A mérkőzés elején egymást érték a kétperces kiállítások, a Fradi pedig korán háromgólos előnyre tett szert (5-2). Bő negyedóra elteltével már 10-5-re vezetett a vendég együttes, a mindkét oldalon sok hibát hozó első játékrész végén pedig három találat volt a különbség.

Fotó: fradi.hu

A második félidőben egy 4-0-s periódussal 28-20-ra elhúzott az FTC, amely 30-21-nél már a kétszámjegyű különbséghez is közel került. Noha ezt végül nem érte el a magyar klub, sőt, a hajrára a házigazda közelíteni tudott, a ferencvárosi siker nem forgott veszélyben.

Angela Malestein hét, Emily Vogel és Simon Petra hat-hat góllal, az utóbbihoz hasonlóan Európa-bajnoki bronzérmes Janurik tíz védéssel járult hozzá a győzelemhez, amely két vereség mellett immár a harmadik volt az FTC számára a csoportkörben.

Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló, B csoport:

Podravka Koprivnica (horvát) - FTC-Rail Cargo Hungaria 33-37 (16-19)

lövések/gólok: 49/33, illetve 49/37

gólok hétméteresből: 5/5, illetve 3/2

kiállítások: 6, illetve 10 perc