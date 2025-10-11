A védekezésről szólt a zöld-fehér rangadó első szakasza, négy perc elteltével szerezte meg az első találatot a Fradi. Mindkét együttes francia hálóőre, az ETO-ban Hatadou Sako, az FTC kapujában Laura Glauser remekelt. Korai páros kiállítás és tíz perc után 4-3-as hazai előnyt mutatott az eredményjelző. Az idényben eddig veretlen, a Bajnokok Ligájában is címvédő Győr gyors gólokat szerzett, a túloldalon pedig hét a hat elleni játékkal próbálkozott Jesper Jensen.

A Győr és a Fradi ma nem voltak egy szinten

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Összeomlott a Fradi

Sok eredménye ennek sem lett, a 21. percben, 11-6-nál időt kért a dán tréner, ám csapata továbbra sem tudott elmozdulni a hat találatról, közel

tíz percig volt gólképtelen a Ferencváros.

A Győr előnye már hét gól is volt, ebből a szünetre egyet tudtak lefaragni a vendégek, akiknek a hosszan videózott dudaszós találata már időn túl esett.

A fordulást követően tovább növelte előnyét a házigazda (16-8), Sako két hétméterest is kivédett, így a 42. percben, 20-10-nél a közönség "rászámolt" a Ferencvárosra.

Dragana Cvijic hosszú ápolásra szorult, miután hátulról szabálytalankodtak vele szemben, a Győr azonban kettős emberhátrányban is kitartott. A magas tempót diktáló ETO még inkább eltávolodott (26-12), nem kímélte az összeomlott Ferencvárost Per Johansson együttese. Az ETO már 30-13-ra is vezetett és végül 15 góllal, a vártnál lényegesen nagyobb különbséggel nyerte a rangadót.

Helena Elver nyolc, a Győrben 400. bajnoki gólját megszerző Fodor Csenge és Dione Housheer egyformán öt góllal, a csúcsformában védő Sako 21 hárítással vette ki a részét a kiütéses sikerből. A fővárosiaktól Laura Glauser hat, Janurik Kinga négy lövést védett, a hozzá hasonlóan Európa-bajnoki bronzérmes Simon Petra mind az öt lövését értékesítve lett együttese legeredményesebbje - írja az MTI.

A kétszeres BL-győztes Per Johansson pályafutása egyik legnagyobb sikerének nevezte a Fradi elleni 15 gólos siker és olyan napról beszélt, amit soha nem fog elfelejteni.

Jesper Jensen elsőként elnézést kért a szurkolóiktól a csapat teljesítménye miatt. Kiemelte Sako remeklését a Győr kapujában, amelyekkel az első negyedórában meglátása szerint jól teljesítő együttesét görcsössé tette és ezzel nagyot fordított a játék képén.