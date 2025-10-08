Live
Egészen elképesztő izgalmakat tartogatott a férfi vízilabda Európai Szuperkupa, amelyen két gigász csapott össze. A végletekig kiélezett mérkőzést a Fradi nyerte meg a Pro Recco ellen 15-14-re.

A Bajnokok Ligája-győztes Fradi szerda este a Komjádi Uszodában 15-14-re legyőzte az Eurokupa-győztes olasz Pro Reccót, ezzel sorozatban másodszor, története során hatodszor hódította el a férfi vízilabda Európai Szuperkupát, egészen elképesztő teljesítmény ez a zöld-fehérektől.

A Fradi egy góllal legyőzte a Pro Reccót a döntőben
Fotó: Ferencvárosi Torna Club

A Fradi ismét felült a trónra

A mérkőzés tényleg a végletekig kiélezett volt, az első 8 percet a magyar csapat nyerte meg 6:4-re, majd a félidőben 9-9-re zárkózott fel az olasz gigász. A második félidőt a Fradi kezdte jobban, a harmadik negyed végén egy gólos vezetésre tett szert, amelyet megtartott az utolsó, negyedik negyedre is. Ekkor egyébként már nem záporoztak úgy a gólok, mint korábban, ezt a periódust 2-2-vel zárták a felek, így megmaradt a Ferencváros előnye, és vele a kupa és a győzelem is.

A zöld-fehérek ezzel a kerettel és stábbal érték el az újabb világraszóló sikert:

Keret: Sztilianosz Argiropulosz, Miguel De Toro, Edoardo Di Somma, Fekete Gergő, Haverkampf Bence, Jansik Szilárd, Lévai Márton, Lugosi Csongor, Dusan Mandics, Manhercz Krisztián, Molnár Erik, Nagy Ákos, Szakonyi Dániel, Vámos Márton, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor, Vogel Soma

Stáb: Nyéki Balázs (vezetőedző), Korényi Balázs (másodedző), Gárdonyi András (kapusedző), Katona Norbert (csapatmenedzser)

 

