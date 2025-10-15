A Komjádi Uszodában a nagyváradi együttes ugyan jól kezdett, azonban a Manhercz Krisztiánt, Dusan Mandicot, Sztilianosz Argiropuloszt és Vogel Somát nélkülöző Fradi még az első negyed végére fordított, majd a második negyedet 7-1-re lehozta, innentől kezdve pedig Nyéki Balázs csapata végig kontrollálta az mérkőzést.

Fotó: Purger Tamás/MTI

Kiütéssel kezdett a Fradi a Bajnokok Ligájában

A meccs legjobbja az öt gólt szerző Vismeg Zsombor volt.

Az FTC a második fordulóban, október 29-én az olasz Brescia otthonába látogat.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló, C csoport:

FTC-Telekom Waterpolo - CSM Oradea (román) 19-11 (4-3, 7-1, 3-3, 5-4)

A Fradi gólszerzői: Vismeg 5, Vigvári Ve., Nagy Ák. 3-3, Di Somma, Jansik Sz. 2-2, Varga Vi., Paján, Fekete, Vámos 1-1