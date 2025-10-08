A Fradi vízilabdacsapata története során hatodszor nyert Szuperkupát, korábban 1978-ban, 1980-ban, 2018-ban, 2019-ben és tavaly diadalmaskodott.

A Fradi óriási csatában nyerte meg a Szuperkupa-döntőt

Fotó: Illyés Tibor/MTI

A találkozó után Nyéki Balázs, a Fradi edzője az M4 Sport kamerája előtt elmondta, hogy több játékos is sérüléssel vállalta a játékot.

A Fradi játékosa törött bordával vállalta a meccset

Nyéki Balázs elárulta, hogy Sztilianosz Argiropulosz törött bordával inkább csak "csali" volt a vízben, Dusan Mandicra várhatóan most másfél hónapos kényszerpihenő vár, Manhercz Krisztiánnak pedig a hátával volt probléma.

Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, mert emberfeletti teljesítményt nyújtottak ma. Ez a mai Recco saját magához képest jobb állapotban volt, mint mi. Ez a meccs még keményebb volt, mint a BL-döntő, hiszen egy elképesztően éhes Reccóval csaptunk össze”

– fogalmazott a Fradi edzője, aki kiemelte csapata fegyelmezett játékát.

„Nagyon nagy meccs volt, erre készültünk a világbajnokság óta, erre építettük fel az egész alapozást, boldog vagyok a győzelem miatt. Örülök, hogy ennyiszer kijött rám a lépés, fejben is sokat készültem erre a meccsre, remélem, lesz még sok hasonló vagy jobb is” – mondta mérkőzés legjobbja, a négy gólt szerző Fekete Gergő.

A Szuperkupában 2002 óta immár 22. alkalommal az aktuális BL-győztes nyert, az egyetlen kivételt éppen a Ferencváros szolgáltatta.