Az már a litvániai Kaunasban megrendezett esemény előtt biztos volt, hogy a magyarok a ljubljanai C vagy D jelű négyesbe kerülnek, mert a szintén negyedik kalapban lévő két házigazda közül Lettország automatikusan a rigai A, míg Litvánia a kaunasi B csoportba került. A magyar futsalcsapatot végül utolsóként a D csoportba húzták ki, ahol addigra már a lengyelek, az olaszok és a címvédő portugálok szerepeltek.

A magyar futsalválogatott a románok elleni botrányos pótselejtezőn harcolta ki az Eb-részvételt

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Brutális Eb-csoportban a magyar futsalválogatott

Ez az egyetlen olyan kvartett, amelyben két korábbi győztes is helyet kapott, ugyanis Portugália 2018-as és 2022-es diadala mellett, Olaszország 2003-ban és 2014-ben lett aranyérmes.

A 2026-os Európa-bajnokságot január 21. és február 7. között Rigában, Kaunasban és Ljubljanában rendezik. A négy csoportból az első kettő jut a negyeddöntőbe.

A magyar válogatott szeptemberben pótselejtezőn jutott ki az Európa-bajnokságra: Debrecenben 3-2-re legyőzte Romániát, amellyel Craiovában 2-2-es döntetlent játszott. Utóbbi mérkőzést a román szurkolók botrányos viselkedése miatt félbe kellett szakítani. Az UEFA döntése értelmében a találkozót követően azonban a magyar csapatot is megbüntették.