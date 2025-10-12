A bajnokság hivatalos honlapja szerint a magyar válogatott erőcsatár, Golomán György több mint 15 percet töltött a pályán, ezalatt 10 pontot dobott és 3 lepattanót szerzett. A Lleida ezzel megszerezte idei második győzelmét, az első körben a Breogán csapata ellen nyert 87-68-ra.

Golomán György (Hiopos Lleida) a Barcelona sztárjával, Willy Hernangómezzel csatázik a palánk alatt a spanyol ACB Liga 2. fordulójában, Barcelonában.

Fotó: RUBEN DE LA ROSA / NurPhoto

A végjátékban a Barcelona még megpróbálta kiharcolni a győzelmet, de a Lleida hatékony támadásaira nem volt válasza, így Golomán csapata bebiztosította bravúros idegenbeli diadalát a Palau Blaugranában.

A spanyol élvonalban egy másik magyar játékos, Hanga Ádám is pályára lépett a vasárnapi játéknapon: a Joventut Badalona kosarasa két ponttal és négy lepattanóval segítette csapatát a Casademont Zaragoza ellen aratott 89-86-os hazai győzelemhez.

Eközben Japánban is akadt magyar érdekeltség: Rosco Allen kilenc ponttal és hét lepattanóval zárta a Kavaszaki Brave Thunders mérkőzését, ám együttese 88-78-ra kikapott a Toyama Grouses otthonában a japán bajnokságban. Allen a kezdő ötösben kapott helyet, és elsősorban a támadólepattanók begyűjtésével segítette csapatát.