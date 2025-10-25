Remekül kezdődött az idénye, az első spanyol bajnokiján, a Río Breogán ellen tizenhat pontig jutott és kilenc lepattanót szedett, a mezőny legjobbjának választották. A másodikon pedig a Hiopos Lleida legyőzte a Barcelonát, ezen bő tizenöt perc alatt tíz pontot dobott és három lepattanót szerzett. Melyik után volt boldogabb? — kérdeztük Golomán Györgyöt, a Hiopos Lleida magyar légiósát.
A Barcelona elleni győzelem mindenképp nagyobb dolog volt, főleg idegenben. Egy ilyen csapatot megverni, ráadásul a saját csarnokukban, az mindig különleges érzés.
Mekkora siker volt ez a mostani klubjának és önnek személy szerint? Egyáltalán, gondoltak arra, hogy le lehet győzni a Barcelonát?
Persze, hiszen minden meccsre úgy megyünk ki, hogy nyerni akarunk. Szerencsére az egész csapatnak ez volt a mentalitása: nem ijedtünk meg a Barcától. Úgy léptünk pályára, hogy tudtuk, ők az esélyesebbek, de mindenki készen állt a győzelemre. Amikor legutóbb ebben a csarnokban játszottam a Barcelona ellen, két éve, súlyos vereséget szenvedtünk. Tudtuk, hogy a Barcelonának sokkal sűrűbb a menetrendje az Euroliga miatt, arra építettünk, hogy ha már a tehetség és a nagy nevek az ő oldalukon vannak, akkor nekünk energiával kell föléjük kerekedni. Próbára tettük őket, hogy bírják-e tartani a tempót – és ez bejött.
Golomán György is kivette a részét a Barca-verésből
Volt olyan momentum, amikor már érezték, hogy innen a Barcelona nem tud visszajönni, és megvan a meccs?
Talán az utolsó percben. Szerencsére nem volt bennünk ilyen gondolat, és talán ez jó is. Amikor valaki elhiszi, hogy „ez már megvan”, ott szokott megfordulni a meccs. Mi végig koncentráltunk, és csak az utolsó percekben, amikor már hét-nyolc ponttal vezettünk, akkor lehetett érezni, hogy ezt már nem engedjük ki a kezünkből.
Hanga Ádám most a Joventut Badalona kosarasa, de korábban a Realban és a Barcában is megfordult. Kapott üzenetet tőle a Barcelona elleni győzelem után?
Igen, átmentem hozzá, találkoztunk a meccs után, elmentünk ebédelni, és átbeszéltük a dolgokat. Ők is nyertek azon a napon, úgyhogy mindketten gratuláltunk egymásnak, de nem vittük túlzásba a dicséreteket.
A folytatásban, a harmadik fordulóban aztán következett a Valencia, amely szintén elképesztően erős ellenfél. A vége 99-78 lett, a vendégek javára. A neve mellett 15 perc, 10 pont és 4 lepattanó állt. Hogy élte meg a repülőrajt után az első vereséget?
Ezen a meccsen sokkal jobban játszott a Valencia, mint mi. Ők voltak a favoritok, a ligában övék az egyik, ha nem a legjobb csapat. Nagyon komoly ellenfél volt. Remélem, tanulni fogunk ebből a vereségből, de nagyon hosszú még a szezon. Hétvégén nagyon fontos meccsünk lesz a Granada ellen, ezt mindenképpen meg kell nyernünk.
Megdolgozott a váratlan ajánlatért
Korábban említette, hogy nyáron egy hónapig nem volt csapata, aztán váratlanul jött a Lleida ajánlata. Mennyire érzi ezt szerencsés fordulatnak, és mennyire van most a helyén?
Nem mondanám pusztán szerencsének. Tudatos döntések sorozata vezetett oda, hogy ez az ajánlat elém került. Persze nagyon örülök, hogy így alakult, és főleg annak, hogy ilyen jól kezdtük a szezont, mind a csapat, mind én személyesen. Ez mindenképp jó jel, de hosszú az idény, két-három meccs még nem a világ. Akkor leszek igazán boldog, ha ezt a formát egész idényben tartani tudjuk.
Három éve, amikor a Gironában játszott, azt mondta, szeretné megmutatni magát Európában is. Most, hogy a Lleida játékosa, elérhetőnek látja az európai kupaindulást?
Szerintem mindenképpen. Spanyolországban az első tizenkét hely valamelyikét kell elérni, hogy reális esély legyen nemzetközi kupaindulásra. És ha az első három meccs nem is lenne bizonyíték, szerintem megmutattuk, hogy bárkit meg tudunk verni.
Most, 29 évesen hogy látja, milyen irányba mozdulhat még el a karrierje?
Azt hiszem, most vagyok a karrierem csúcsán, a fénykorom első három évének a kezdetén. Még bármi megtörténhet. Egyelőre erre a szezonra koncentrálok, nem akarok nagyon előre gondolkodni. Ki kell hoznom a maximumot, és majd a nyáron meglátjuk, milyen lehetőségeim lesznek. De a célom mindenképpen az, hogy felfelé lépjek, ezért is vártam ki a megfelelő ajánlatot, ahelyett, hogy egy biztonságosabb, de kisebb kihívást jelentő helyet választottam volna.
Az első meccsen MVP lett, a klubnál húzóemberként számítanak önre?
Nem feltétlenül így hoztak ide, nem várt dolog volt, hogy az első fordulóban a meccs embere lettem. Bízom benne, hogy tudom ezt tartani, és idővel természetes lesz ez.
Melyik poszton érzi most a legjobban magát?
Inkább centerként a mostani spanyol kosárlabdában. A karrierem korábbi szakaszában játszottam négyes poszton, erőcsatárként is, de ahogy a kosárlabda is változott, meg az én játékom is, most az ötös az, ahol leginkább otthon érzem magam.
Világjárás, Spanyolország, NBA
Sok országban megfordult már: Egyesült Államok, Japán, Belgium, Litvánia, Spanyolország és persze Magyarország. Mi motiválta abban, hogy ennyi helyen kipróbálja magát?
Fiatalon nagyon nyitott voltam új kosárlabda-kultúrák megismerésére, és nem is volt ellenemre, hogy kipróbáljak különböző helyeket. Megvannak a szépségei, rengeteget tanultam ebből. Az új emberek, új csapattársak, új közeg – mindegyik tapasztalat hozzáadott valamit. Persze, ahogy telik az idő, és öregszik az ember, egyre inkább vágyik a stabilitásra.
Zsinórban a harmadik spanyol csapatában játszik. Ezek szerint a spanyol élet tetszik önnek a legjobban?
Igen. Amikor Los Angelesben éltem négy évig az egyetemen, az egy külön időszak volt, az nem hasonlítható a profi sportolói élethez. A profi éveim közül mindenképp a spanyol kultúra áll hozzám a legközelebb.
2018-ban a Los Angeles Lakersnél is járt próbajátékon. Hogyan emlékszik vissza erre az időszakra?
Igen, a Lakersnél voltam egy pre-draft edzésen, de a Clippersnél és a Brooklyn Netsnél is megfordultam. Ezek az úgynevezett „workoutok” a játékoskiválasztások előtt, amikor a csapatok meghívnak játékosokat edzeni.
Mennyire érezte akkor magát közel az NBA-hez?
Nem hiszem, hogy nagyon messze lettem volna. Voltak biztató jelek, akár még az is benne lehetett volna a pakliban, hogy az NBA-be igazoljak. De sok minden közrejátszik: szerencse, politika, meg az is, hogy talán nem voltam még készen arra, hogy NBA-játékos legyek. Nem jött össze, de így utólag sincs bennem hiányérzet.
Pedig igencsak megváltoztatta volna az életét, ha összejön.
Mindenképpen. Persze, nem mindegy, milyen NBA-játékos valaki – van, aki tíznapos szerződést kap, és egyszer lép pályára, és van, aki éveket lehúz ott. De az, hogy Dávid Kornél után én lehettem volna a második magyar NBA-játékos, dicsőséges siker lett volna a számomra.
Lát most esélyt arra, hogy magyar játékos bekerüljön az NBA-be a következő tíz évben?
Keveset. Nagyon sokat kell dolgozni az utánpótláson, és minél több fiatalt kellene eljuttatni külföldre, hogy más kosárlabda-kultúrákban nevelkedjenek. Csak így lehet esély az NBA-re. Lehet, nem vagyok eléggé képben, de jelenleg nem látok sok olyan játékost, aki közel lenne hozzá.
Világbajnoki álmok a válogatottnál
A válogatottal most sikerült továbbjutni a világbajnoki előselejtezőből, igaz, az utolsó meccsen Észak-Macedóniában 82-75-re kikaptak. Csoportmásodikként így is továbbjutottak, Románia mögött. Novemberben a vb-selejtezők következnek, ahol Franciaország, Belgium és Finnország lesz az ellenfél. Minek tudja be ezt a hirtelen formajavulást, hogy szinte egy csapásra kulcsjátékos lett önből?
Egyrészt annak, hogy most vagyok a csúcson, és ez a teljesítményemen is látszik. Másrészt Keller Ákos és Eilingsfeld János visszavonulásával nekem is előre kellett lépnem. Többen visszavonultak az idősebbek közül, és én voltam a soron következő, akinek ezt az üresedést meg kellett oldania. Én pedig ezt nagyon szívesen vállaltam is.
Milyen esélyei lehetnek a válogatottnak a világbajnoki kijutásra?
Ez óriási siker lenne. Szerintem van esélyünk. Ha minden meccsen a maximumot nyújtjuk, bárkit megverhetünk. A cél legalább az, hogy továbbjussunk a következő körbe, onnantól pedig bármi megtörténhet.
El tudja képzelni, hogy egyszer újra Magyarországon játsszon?
Természetesen. Hogy melyik klubban, azt nehéz megmondani, az majd a helyzettől függ. Körmendi gyerek vagyok, így Körmend mindig közel áll a szívemhez, de majd az élet eldönti, hol folytatom.
Visszatérve a kezdetekhez: Ispánk egy pici falu Vas megyében. Hogyan lesz valakiből egy ilyen kis faluból válogatott kosaras?
Ezen én is gondolkodtam már, hogyan történhetett meg, hogy egy száz fős kisfaluból indultam, és most én vagyok a nagy válogatott ACB-játékos – idézőjelben, természetesen (nevet). Talán az segített, hogy mindig igyekeztem a jó dolgokat magamba szívni, a rosszakat pedig elengedni. Így fejlesztettem magam, mint ember és mint játékos is. Persze kellett hozzá szerencse, támogatás a családtól és az edzőktől. Sok minden optimálisan alakult.
Volt olyan fordulópont tiniként, amikor valaki észrevette, hogy most lépnie kell előre?
Igen, amikor középiskolásként, 15-16 évesen elkezdtek felfigyelni rám külföldről. Kaptam egy meghívást a Jordan Brand Campre, ahol a legjobb korosztályos európai játékosok szerepeltek. Ott éreztem, hogy ez egy komoly lépcsőfok. Ekkor döntöttem úgy, hogy kimegyek Amerikába – ez volt az igazi áttörés.
A magassága, a 211 centi, ma már nem okoz gondot a hétköznapokban? Korábban írták, hogy nehezen talál magának ágyat.
Most már rendben van, szerencsére. A legtöbb helyen franciaágy van, azzal pedig nincsen gond, kényelmesen elférek.
