Remekül kezdődött az idénye, az első spanyol bajnokiján, a Río Breogán ellen tizenhat pontig jutott és kilenc lepattanót szedett, a mezőny legjobbjának választották. A másodikon pedig a Hiopos Lleida legyőzte a Barcelonát, ezen bő tizenöt perc alatt tíz pontot dobott és három lepattanót szerzett. Melyik után volt boldogabb? — kérdeztük Golomán Györgyöt, a Hiopos Lleida magyar légiósát.

A Barcelona elleni győzelem mindenképp nagyobb dolog volt, főleg idegenben. Egy ilyen csapatot megverni, ráadásul a saját csarnokukban, az mindig különleges érzés.

Golomán György remekelt a Barcelona ellen, miközben a magyar válogatottban is kulcsember lett

Fotó: RUBEN DE LA ROSA / NurPhoto

Mekkora siker volt ez a mostani klubjának és önnek személy szerint? Egyáltalán, gondoltak arra, hogy le lehet győzni a Barcelonát?

Persze, hiszen minden meccsre úgy megyünk ki, hogy nyerni akarunk. Szerencsére az egész csapatnak ez volt a mentalitása: nem ijedtünk meg a Barcától. Úgy léptünk pályára, hogy tudtuk, ők az esélyesebbek, de mindenki készen állt a győzelemre. Amikor legutóbb ebben a csarnokban játszottam a Barcelona ellen, két éve, súlyos vereséget szenvedtünk. Tudtuk, hogy a Barcelonának sokkal sűrűbb a menetrendje az Euroliga miatt, arra építettünk, hogy ha már a tehetség és a nagy nevek az ő oldalukon vannak, akkor nekünk energiával kell föléjük kerekedni. Próbára tettük őket, hogy bírják-e tartani a tempót – és ez bejött.

Golomán György is kivette a részét a Barca-verésből

Volt olyan momentum, amikor már érezték, hogy innen a Barcelona nem tud visszajönni, és megvan a meccs?

Talán az utolsó percben. Szerencsére nem volt bennünk ilyen gondolat, és talán ez jó is. Amikor valaki elhiszi, hogy „ez már megvan”, ott szokott megfordulni a meccs. Mi végig koncentráltunk, és csak az utolsó percekben, amikor már hét-nyolc ponttal vezettünk, akkor lehetett érezni, hogy ezt már nem engedjük ki a kezünkből.

Fotó: RUBEN DE LA ROSA / NurPhoto

Hanga Ádám most a Joventut Badalona kosarasa, de korábban a Realban és a Barcában is megfordult. Kapott üzenetet tőle a Barcelona elleni győzelem után?

Igen, átmentem hozzá, találkoztunk a meccs után, elmentünk ebédelni, és átbeszéltük a dolgokat. Ők is nyertek azon a napon, úgyhogy mindketten gratuláltunk egymásnak, de nem vittük túlzásba a dicséreteket.