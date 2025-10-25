A magyar bajnoki címvédő szerezte a találkozó első négy gólját, tíz perc után pedig már 7-2-re vezettek a gyors találatokat szerző győriek. Noha öt percre rá már a mínusz kettőért támadhatott a házigazda, a huszadik percbe lépve az addigi legnagyobb különbség szerepelt a Hódos Imre Sportcsarnok eredményjelzőjén (13-7).

A győriek nyerték a magyaros rangadók a női kézi BL-ben

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Hét a hat elleni játékra váltott támadásban a hajdúsági alakulat, amely megfelezte lemaradását. Noha a létszámfölényes debreceni játék befejezésekben hatékonyan működött, három találatnál közelebb nem tudott zárkózni a vendéglátó, mivel több alkalommal nem jutott el lövésig. Pihenőre a kisalföldiek ötgólos előnyével vonultak a felek.

A címvédő Győr nyerte a magyaros BL-rangadót

A fordulást követően hatékony szélsőjátékával tartotta egy ideig a lépést vendégével a Debrecen, ám hibáit kihasználva a címvédő hét találatra el tudott távolodni (27-20). Az MTI azt írja, hogy a vendégek hosszabb kispadja éreztette hatását - az idényben először a teljes keretére számíthatott Per Johansson vezetőedző -, a rotálással együtt is tartották a különbséget és a záró tíz percnek 32-25-ről vágtak neki. A végjátékhoz érve szorosabb lett az állás, négy gólig tudott közelíteni Szilágyi Zoltán vezetőedző vendéglátó együttese, ám a Győr nem adott esélyt a pontszerzésre riválisának.

A mérkőzés legeredményesebbjeként a debreceni Alicia Toublanc tizenegyszer talált be. Az idénybeli hibátlan mérlegét megőrző Győrben hárman is legalább öt gólig jutottak, a sikerből az Európa-bajnoki bronzérmes Szemerey Zsófi nyolc védéssel vette ki a részét.

A Debrecen sorozatban negyedik vereségét szenvedte el a csoportkörben.

Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló, A csoport:

DVSC Schaeffler-Győri Audi ETO KC 30-36 (14-19)

lövések/gólok: 44/30, illetve 53/36

gólok hétméteresből: 5/4, illetve 4/3

kiállítások: 4, illetve 4 perc