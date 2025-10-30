A klub csütörtöki közleménye szerint a balszélső hosszútávon is kulcsjátékosa lehet a csapatnak, ezért aktíválták a további egy évre szóló opciós lehetőséget. „Nagyon örülök, hogy a következő két évben is Győrben folytathatom a pályafutásom, ami egyben azt is jelenti, hogy az olimpiáig mindenképp Győrben tervezem a jövőmet.” – fogalmazott a világbajnok Bo van Wetering. – „Az ETO számomra tökéletes közeg: itt fejlődhetek, tanulhatok, emellett a világ egyik legjobb csapatával és annak játékosaival dolgozhatok nap mint nap. Szeretném, ha a következő években még több trófeát nyerhetnénk együtt, és továbbra is olyan kézilabdát mutatnánk, amire a szurkolóink büszkék lehetnek.”

A Győr játékosa továbbra is a csapattal marad

Fotó: PEKA ROLAND / Győri Audi ETO KC

„Boldog vagyok, hogy újabb játékossal sikerült megegyeznünk a folytatásról, hiszen Bo nemcsak a pályán, azon kívül is igazi értéket képvisel” – nyilatkozta a bejelentés kapcsán Fata Edina, a Győri ETO Kft. ügyvezetője. – „Az elmúlt másfél évben bebizonyította, hogy hosszú távon is kulcsszereplője lehet csapatunk sikereinek. Fontos volt számunkra, hogy olyan játékosokkal tervezzünk a jövőre, akik azonosulni tudnak a klub céljaival és mentalitásával; Bo ilyen kézilabdázó. Bízom benne, hogy együtt még sok nagy pillanatot élhetünk meg a következő években.”

A 26 éves kézilabdázó 43 mérkőzésen 134 alkalommal volt eredményes az ETO színeiben, emellett már első idénye végén Bajnokok Ligája-győzelmet és magyar bajnoki címet is ünnepelhetett.