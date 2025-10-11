A címvédő Győri ETO remek formában kezdte az idényt, hibátlan mérleggel áll a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában, míg a Fradi az új edzővel, Jesper Jensennel és átalakult kerettel a nemzetközi porondon még keresi a ritmust, bár a bajnokságban szintúgy veretlen, mint győri riválisa. A Magyar Nemzet a mérkőzés kapcsán Pálinger Katalint és Pádár Ildikót is megszólaltatta.

Tavasszal 8 góllal nyert Pálinger Katalin kedvence klubja, a Győri ETO a Ferencváros ellen: Emily Bölk, az FTC játékosa (b) küzd Kari Brattset Dale-lal

Fotó: Krizsán Csaba/MTI Fotószerkesztőség

– Nem vagyok semleges győriként! Szerintem sokkal jobb formában van a Győri ETO, miközben a Fradin látszik, hogy egy alakulóban lévő csapat. Biztos, hogy időre van szükség ahhoz, hogy beérjen Jesper Jensen munkája, összeálljon a taktikája.

Azért egy ETO–Fradi mindig más, ezért nem lehet azt mondani, hogy sima meccs lesz, mert a győriek jobb formát mutatnak. Külön motiváció fűti a ferencvárosiakat. Jó meccs lesz, de győri győzelem születik

– fogalmazott az egykori kiváló kézilabda kapus, Pálinger Katalin, aki úgy véli, már most, októberben nagy lépést tehet az aranyérem felé az egyik csapat.

A Győri ETO hazai pályán sem mehet biztosra a Fradi ellen

A korábbi évekkel ellentétben nincs rájátszás, illetve egy ideje már pontazonosság esetén nem a két gárda egymás elleni két meccsének eredménye, hanem az összesített gólkülönbség rangsorol, így különösen felértékelődnek az egymás elleni megvívott mérkőzések. A Ferencváros korábbi játékosa, a több mint két évtizede az utánpótlásban dolgozó beállója, Pádár Ildikó az interjú során elárulta, félti szeretett klubját:

– Természetesen azt szeretném, ha a Fradi nyerne. A BL-mérkőzéseket látva viszont nagyon sok mindennek még össze kellene állnia, főleg a védekezésnek. Abban látom nem is a legnagyobb lemaradást, inkább azt, amin még dolgozni kell. Sokkal hatékonyabbnak kellene lenni benne, mert az az alapja a játéknak, meccset lehet vele nyerni. Kiemelten fontos lesz a Győr ellen is, hogyan fog működni. Bízom benne, hogy jobb lesz az eddigieknél.

Picit féltem a lányokat, főleg, hogy idegenben lesz a mérkőzés. Nem egyszerű Győrben nyerni vagy legalább egy pontot elhozni. Sőt, egy olyan eredményt elérni, hogy esetleg egy góllal kikapni, de szoros meccset játszani. Remélem, hogy a védekezés és támadásbeli hiányosságok javulnak, és bízom a Fradi-szívben

– reménykedett a hatszoros bajnok beálló.