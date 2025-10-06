Live
A világbajnok angol rögbijátékos, Lewis Moody bejelentette, hogy motoros neuronbetegséggel (MND) küzd. A 47 éves sztár a BBC műsorában felesége, Annie oldalán vallotta be, hogy halálos betegséggel küzd, a friss diagnózist mindössze két hete kapta kézhez.

Szörnyű diagnózist kapott, halálos betegséggel küzd a 2003-as világbajnok rögbijátékos, Lewis Moody.

Lewis Moodynak halálos betegséggel kell szembenéznie
Lewis Moodynak halálos betegséggel kell szembenéznie
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Halálos betegséggel küzd Lewis Moody

Moody elmondása szerint edzés közben érezte, hogy gyengül a válla, és miután a fizioterápia sem segített, az orvosi vizsgálatok feltárták: 

az idegkárosodást az MND okozza. A motoros neuronbetegségek általában fokozatosan súlyosbodnak, és jelenleg nem gyógyíthatók.

Furcsa, mert nem érzem magam betegnek. A tüneteim enyhék, és amíg csak tudok, mindent meg szeretnék csinálni 

– fogalmazott.  

A korábbi játékosnak két tinédzser fia van, Dylan és Ethan, akiknek elmondani a hírt „élete legnehezebb pillanata” volt.  

Moody 71 alkalommal szerepelt az angol válogatottban, tagja volt a világbajnok csapatnak, 2005-ben pedig a British & Irish Lions színeiben is pályára lépett. Klubszinten 223 meccsen erősítette a Leicestert, amellyel hét bajnoki címet és két európai kupát nyert.  

A rögbivilágban sorra érkeznek a jókívánságok. Az Angol Rögbi Szövetség (RFU) vezérigazgatója, Bill Sweeney úgy fogalmazott: „Lewis a sportág egyik legkeményebb és legbátrabb játékosa volt, aki mindig méltósággal képviselte klubjait és hazáját. Teljes támogatásunkat élvezi ő és családja ebben a nehéz időszakban.”

