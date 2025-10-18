Live
Talán soha nem hagyja abba? Megkezdte 38. profi idényét Jaromir Jagr, a csehek legendás jégkorongozója.

Az olimpiai és világbajnok, Stanley Kupa-győztes klasszis - aki 53 évesen is aktív - szülővárosának együttesében, a Rytiri (Lovagok) Kladnóban lépett pályára pénteken. Csapata 3-1-re verte a Vitkovicét a szezonbeli 15. cseh bajnokiján, az eddig izomproblémák miatt harcképtelen Jagomir Jagr pedig bő tíz percet töltött a jégen.

Jaromir Jagr, az örökifjú hokilegenda Fotó: JUSTIN BERL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Jaromir Jagr, az örökifjú hokilegenda
Jagr tulajdonos és játékos egyben

A klubnak ő a kisebbségi tulajdonosa is egyben, és tinédzserként Kladnóban játszotta első felnőtt összecsapását. Jagr 2018-ban tért vissza nevelőegyesületéhez, miután az NHL-es Calgary Flames már nem tartott rá igényt.

Az élő legenda második az NHL ponttáblázatán Wayne Gretzky mögött, 766 góljával negyedik az örökranglistán, és a Pittsburgh Penguinsszel 1991-ben és 1992-ben is elhódította a Stanley Kupát.

