„Az idősebbeket, akikről inkább tudhatjuk, hogy mire képesek és megfelelő klubszinten játszanak, csak egyszer-kétszer fogjuk behívni az idény során, miközben a fiatalokat, illetve akikben nincs megfelelő számú vagy színvonalú klubmérkőzés, azokat könnyen lehet, hogy háromszor is” – fogalmazott Majoross Gergely. A magyar jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya azt azonban hozzátette: ha valaki nem teljesít megfelelően, azt egyáltalán nem fogják behívni.

Majoross Gergely kihirdette a jégkorong-válogatott keretét

Fotó: jegkorongszovetseg.hu

„Emellett az egész évadot nézve vannak korlátok abban a tekintetben is, hogy a légiósaink bajnokságai közül melyik mikor áll le. Van olyan liga, amely például csak most, novemberben pihen, viszont az osztrák bajnokság mindhárom szünetben, míg az észak-amerikaiak egyáltalán nem. A negyven-negyvenöt fős bő keretet tehát ezek mentén oszthatjuk el” – indokolta mostani választását a szövetségi kapitány.

A jégkorong-válogatott benevezett a NEK-be

Az MJSZ benevezte a válogatottat az új sorozatba, a Nemzetek Európai Kupájába (NEK), amelynek nyitótornáján a magyarok a házigazda és olimpiai szereplő Franciaország mellett az egyaránt A csoportos Dánia és Norvégia ellen lépnek jégre. Decemberben hazai pályán következik a második kör a Sárközy Tamás Emléktorna keretében.

Az aktuális keret 28 fős, és – amint azt a szövetség megjegyezte – „a mostani hiányzók közül fel lehetne sorolni több mint tucatnyi olyan játékost, aki reális eséllyel indulhat majd a vb-kerettagságért”. Kiemelték, hogy tavasszal hét vb-újoncot avatott a válogatott, nekik meg kell védeniük a helyüket az akkor kimaradókkal szemben. Utóbbiak feladata, hogy visszaszerezzék a helyüket, ez pedig „nemcsak egészséges versenyt teremt, hanem bizonyítja, hogy egyre mélyebb a merítés”.

„Ebben mindenképp előre léptünk, és bízom benne, hogy még inkább megyünk ebbe az irányba. Látni kell, hogy itt van a szomszédban Szlovákia, amely olimpiai keretében talán két-három játékos lesz az Extraligából, egy olyan magas szintű bajnokságból, ahová mi jobbára csak ácsingózunk. De nálunk is az lehet az irány hosszútávon, hogy akik az európai topligákból, sőt, remélhetőleg majd az NHL-ből hazatérnek, ők alkothatják a válogatottat, és mögöttük lehet egy hátország, amelynek ezek a tornák jó lehetőséget kínálnak a feljebb lépésre. Ezt láthattuk idén tavasszal is: a válogatott szezon sok mindenkinek ajtót nyitott akár az ICEHL-be, akár az NHL-draftra” – elemezte a jelenlegi helyzetet Majoross Gergely.

A mostani keretben négy újonc szerepel: Hegedüs Levente, Molnár Dávid, Nagy Kristóf és Szabó-Rácz Maxim is először kapott felnőtt meghívót. Lesz a csapatnak visszatérője is, hiszen Sebők Balázs mentális okokból hagyta ki a tavaszi felkészülést és a vb-t, most azonban folytatja válogatott pályafutását.

A csapat tagjai jövő kedden reggel találkoznak és indulnak el Franciaország felé, ahol aznap este, valamint szerdán is edzenek, mielőtt csütörtökön elkezdődik a Nemzetek Kupája – emlékeztett az MTI.