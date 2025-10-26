A liga honlapja szerint a magyar válogatott Juhász Dorka - aki 27 percet töltött a pályán - volt a mezőny legeredményesebb tagja. Csapata négy forduló után is százszázalékos.

Juhász Dorka a Galatasaray hatalmas erőssége

Fotó: ESRA BILGIN / ANADOLU

Nemcsak Juhász Dorka villogott

Mérész Beatrix 22 ponttal, tíz lepattanóval és négy gólpasszal, Gereben Lívia hat ponttal és 15 lepattanóval, Szabó Fanni pedig három ponttal, öt lepattanóval és négy gólpasszal járult hozzá a címvédő Sepsi-SIC 78-64-es hazai sikeréhez a Rapid Bucuresti ellen a román női élvonalban.

Hanga Ádámnak tíz pontja és hat lepattanója volt a Joventut Badalonában, amely 102-90-re kikapott a Pamesa Valencia otthonában a spanyol férfiligában - jelentette az MTI.

Golomán György szombaton remekelt a spanyol bajnokságban: a Hiopos Lleida játékosa 16 ponttal és 9 lepattanóval járult hozzá csapata 99-90-es győzelméhez a Covirán Granada ellen.