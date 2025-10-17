Az Európa-bajnoki bronzérmes kézilabda-válogatott csütörtökön 43-30-ra nyerte meg a Törökország elleni Eurokupa-csoportmérkőzését. A balszélső szerint védekezésben nem tudtak annyit segíteni a kapusoknak a nagykanizsai találkozón, mint ahogyan előzetesen tervezték, nem voltak kellően agresszívak, és kevés volt a megállító szabálytalanság.

Márton Gréta a magyar kézilabda-válogatott törökök elleni meccsén

Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A hibák okának azt tartja, hogy „egy picit talán mindenki tudása alatt teljesített”.

Azt viszont nem tudom, hogy ez minek tudható be. Talán egy picit túlzottan kapkodtunk a támadásainknál, de bízom abban, hogy ez csak annak volt betudható, hogy próbáltunk annyit futni, amennyit csak lehet, és ezáltal egy picit jobban elfáradtunk

– fejtette ki az MTI-nek.

„A 43 lőtt gól bizonyítja, hogy próbáltunk lendületet vinni a játékba, ám sok volt a technikai hiba és a rontott lövés is. Úgy gondolom, elöl és hátul is javulnunk kell a vasárnapi találkozóig” – utalt Márton a csoportkör második fordulójára.

Vasárnap Csehország lesz az ellenfél

Vasárnap Prágában lép pályára a magyar válogatott az egy éve az Eb-n 15. helyezett csehek ellen, akik a törököknél nagyobb játékerőt képviselnek.

Néztük a törökök elleni mérkőzésüket, és valóban jó játékerőt képviselnek, nagyon várjuk már ezt a találkozót. Most egy hosszabb utazás vár ránk, de azelőtt még tudunk edzeni és készülni, ezt a meccset pedig vissza fogjuk nézni és tanulunk belőle

– ígérte az FTC játékosa.

Kitért a hazai közönségre is, mivel a nagykanizsai találkozó volt a magyarok utolsó otthoni edzőmeccse a novemberben és decemberben sorra kerülő holland–német közös rendezésű világbajnokság előtt.

Várja a magyar szurkolókat a kézilabda-vb-re

„Nagyon jó volt még utoljára megízlelni a hazai közönség adta hangulatot és atmoszférát. Bízom benne, hogy kilátogatnak a világbajnokságra és ott is szurkolnak majd nekünk, mert ahogy mindig elmondjuk, ők a plusz ember a pályán” – méltatta Márton a publikumot, amely annak ellenére is kitartóan elénekelte a Himnuszt a találkozó végén a csapatnak, hogy ezalatt a hangszóróból annak a reklámnak a hangja hallatszott, amely időközben a kivetítőkön elindult.