Az Európa-bajnoki bronzérmes kézilabda-válogatott csütörtökön 43-30-ra nyerte meg a Törökország elleni Eurokupa-csoportmérkőzését. A balszélső szerint védekezésben nem tudtak annyit segíteni a kapusoknak a nagykanizsai találkozón, mint ahogyan előzetesen tervezték, nem voltak kellően agresszívak, és kevés volt a megállító szabálytalanság.
A hibák okának azt tartja, hogy „egy picit talán mindenki tudása alatt teljesített”.
Azt viszont nem tudom, hogy ez minek tudható be. Talán egy picit túlzottan kapkodtunk a támadásainknál, de bízom abban, hogy ez csak annak volt betudható, hogy próbáltunk annyit futni, amennyit csak lehet, és ezáltal egy picit jobban elfáradtunk
– fejtette ki az MTI-nek.
„A 43 lőtt gól bizonyítja, hogy próbáltunk lendületet vinni a játékba, ám sok volt a technikai hiba és a rontott lövés is. Úgy gondolom, elöl és hátul is javulnunk kell a vasárnapi találkozóig” – utalt Márton a csoportkör második fordulójára.
Vasárnap Csehország lesz az ellenfél
Vasárnap Prágában lép pályára a magyar válogatott az egy éve az Eb-n 15. helyezett csehek ellen, akik a törököknél nagyobb játékerőt képviselnek.
Néztük a törökök elleni mérkőzésüket, és valóban jó játékerőt képviselnek, nagyon várjuk már ezt a találkozót. Most egy hosszabb utazás vár ránk, de azelőtt még tudunk edzeni és készülni, ezt a meccset pedig vissza fogjuk nézni és tanulunk belőle
– ígérte az FTC játékosa.
Kitért a hazai közönségre is, mivel a nagykanizsai találkozó volt a magyarok utolsó otthoni edzőmeccse a novemberben és decemberben sorra kerülő holland–német közös rendezésű világbajnokság előtt.
Várja a magyar szurkolókat a kézilabda-vb-re
„Nagyon jó volt még utoljára megízlelni a hazai közönség adta hangulatot és atmoszférát. Bízom benne, hogy kilátogatnak a világbajnokságra és ott is szurkolnak majd nekünk, mert ahogy mindig elmondjuk, ők a plusz ember a pályán” – méltatta Márton a publikumot, amely annak ellenére is kitartóan elénekelte a Himnuszt a találkozó végén a csapatnak, hogy ezalatt a hangszóróból annak a reklámnak a hangja hallatszott, amely időközben a kivetítőkön elindult.
A 26 éves balszélső szót ejtett arról is, hogy ferencvárosi klubtársaival „nem érkeztek jó szájízzel”, ezzel arra utalt, hogy együttesük múlt hét szombaton 32-17-re elvesztette a címvédő Győr elleni idegenbeli bajnoki rangadót.
Nagyon jó volt egy picit ebben a közegben hazai közönség előtt játszani. Örültem annak, hogy mindent megtettünk a meccsen, és pozitívum volt, hogy mindenki pályára tudott lépni, ugyanakkor azért láttam a hiányosságokat
– zárta gondolatait Márton.
Az Eurokupa-csoport negyedik tagjával, az Eb-ezüstérmes, olimpiai és világbajnoki harmadik helyezett dánokkal márciusban találkozik a magyar válogatott.
A sorozatban a tavalyi kontinensviadal három érmese, illetve a következő Európa-bajnokság öt társrendezője szerepel két négyes csoportban. Ezek a válogatottak nem vesznek részt a jövő évi Eb selejtezősorozatában. A másik kvartettben Norvégia, Lengyelország, Románia és Szlovákia szerepel.
A csoportok első két helyezettje jut a sorozat történetében először sorra kerülő, jövő szeptemberi négyes döntőbe.
