A bécsi találkozót az osztrák szövetség alapításának századik évfordulója alkalmából rendezik. A meccset megelőző felkészülési időszakra Chema Rodríguez szövetségi kapitány 22 fős keretet hirdetett csütörtökön - adta hírül a Magyar Kézilabda Szövetség.

Chema Rodríguez kihirdette a kézilabda-válogatott keretét

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A kapusok közül ezúttal hiányzik Mikler Roland, a spanyol élvonalban szereplő Pergel Andrejre pedig most nem balátlövőként, hanem irányítóként számít a szakmai stáb az MKSZ honlapja szerint

A norvég Elverum játékosa, Máthé Dominik 21 hónap után térhet vissza, miután a 2024-es Európa-bajnokságon súlyos térdsérülést szenvedett. 2022 februárjában operálták először, majd további beavatkozásokon is átesett: legutóbb tavaly nyáron, Barcelonában. A rehabilitációja október óta az Elverumnál zajlik, és az elmúlt hetekben már teljes értékű edzésmunkát végzett. Korábban azt mondta, hogy 13-14 kilogrammot fogyott, és fokozatosan szeretné visszanyerni a korábbi sebességét és erejét.

Az egyetlen újonc Hári Levente, az ETO University HT balszélsője. A játékos 15 éve kezdett kézilabdázni az Éles Kézisuliban, később a Veszprémi utánpótlásban és a KKFT-nél játszott, majd Győrbe került.

Az MKSZ közlése szerint a január közepén kezdődő Európa-bajnokságra való felkészülés keretében a válogatott január 9-én Győrben, Románia ellen játszik felkészülési meccset.

A magyar férfi kézilabda-válogatott kerete

kapusok: Bartucz László (MT Melsungen, német), Palasics Kristóf (MT Melsungen), Andó Arián (Tatabánya)

jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel, német), Krakovszki Zsolt (ETO University HT), Pedro Rodríguez Álvarez (Tatabánya)

jobbátlövők: Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), Máthé Dominik (Elverum, norvég), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes Gard, francia)

irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock), Hanusz Egon (Cesson Rennes, francia), Lukács Péter (Elverum), Pergel Andrej (CB Ciudad de Logrono, spanyol)

beállók: Bánhidi Bence (Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti, román), Sipos Adrián (MT Melsungen)

balátlövők: Bodó Richárd (Szeged), Ligetvári Patrik (Veszprém), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock)

balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüred), Hári Levente (ETO University HT), Krakovszki Bence (Tatabánya).