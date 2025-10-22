Könnyen lehet, hogy lavinát fog elindítani az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) döntése: a szervezet ugyanis szerdán bejelentette, hogy Európai Kézilabda Játékok (EKJ) néven új válogatott tornát hív életre. Amelynek különlegessége, hogy csak a sportág elitje számára lesz nyitva, a győztesek viszont óriási jutalomra számíthatnak.

Egy magyar-francia női kézilabda rangadó mindig garantálja a legmagasabb nívót

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István

Itt az új kézilabda elit torna

Az EKJ négyévente kerül megrendezésre, első alkalommal majd 2030-ban. A tornának több szempontból is különleges lesz a szerepe.

A tornán a nyolc-nyolc legjobb európai férfi és női csapat vesz majd részt.

A győztes olimpiai kvótát szerez.

Ami egyúttal átrajzolja a világbajnokságok eddigi, az európai csapatokra érvényes kvalifikációs rendjét.

És ez várhatóan csak a kezdet, az EHF hírlevele ugyanis úgy fogalmaz, hogy az EKJ életre hívása az első lépés a nemzeti csapatok számára kiírt tornák átfazonírozására.

Az EKJ meccseit egy – minden bizonnyal szeptemberi – válogatott hét során rendeznék meg, méghozzá egyszerre a férfiak és a nők küzdelmeit, váltott napi beosztással.

Bővítés után szűkítés

Ahhoz képest, hogy eddig a világversenyek létszámbővítése volt a sportág fejlődésének Szent Grálja,

az EKJ létrehozását „a sportág értékének és láthatóságának növelése” – vel indokolja az EHF.

Persze lehet, hogy ez csak a válogatott tornákra vonatkozik, ugyanis az EHF végrehajtó tanácsa éppen kedden határozott a férfi Bajnokok Ligája létszámnöveléséről, ahol jövő ősztől az eddigi 16 helyett 24 csapat szerepel majd kezdésként 6 darab négyes csoportban, majd a középdöntőkben már két 6-os csoportban.

Az EHF indoklásában egyébként az is szerepel, hogy mivel a következő két olimpia egyaránt Európán kívül – 2028-ban Los Angelesben, 2030-ban Brisbane-ben – kerül megrendezésre,

ezért az európai kézilabda rajongók hosszú ideig olimpiai szintű torna nélkül maradnának.

Mint fentebb írtuk, az új torna életre hívása hatással lesz az eddig a világbajnokságokon kiharcolható európai olimpiai kvótákra is. Ennek a feladványnak a megoldását a későbbiekben teszi közzé az EHF.