A magyar női kézilabda-válogatott magabiztos, 43-30-as győzelemmel rajtolt az Eurokupában Törökország ellen Nagykanizsán. A találkozó elején még akadtak védekezési problémák, a törökök bátran támadtak, és a hazai csapat sokáig nem tudott jelentősen ellépni. A félidő hajrájában azonban Simon Petra és Grosch Vivien vezetésével beindult a magyar támadógépezet, így a szünetre négygólos előnnyel vonult Golovin Vlagyimir együttese. A második játékrészben már egyértelműen kijött a két válogatott közötti különbség, a magyar csapat fokozatosan növelte előnyét, és a hajrában tíz gól fölé tornázta a különbséget.
A mérkőzés legjobbjának választott Simon Petra hat, Faragó Lea öt gólt szerzett, a kapuban Janurik Kinga és Szemerey Zsófi is jól teljesített. A sportszerű meccsen mindössze egy kétperces kiállítást osztottak ki a szerb játékvezetők. Golovin sokat cserélt, és a vb-felkészülést szolgáló sorozatban több játékosának is lehetőséget adott. A kapitány együttese vasárnap Prágában folytatja szereplését, ahol a csehek ellen lép pályára, míg a dánokkal tavasszal találkozik majd. Az Eurokupában a tavalyi Eb három érmese, valamint a következő kontinenstorna öt társrendezője küzd a jövő szeptemberi négyes döntőbe jutásért.
Nem várt hibákról beszél a kézilabda-válogatott kapitánya
„A 43 lőtt gól sok, de több is lehetett volna, ám voltak olyan apró hibáink, mint a labdaeladás és a kihagyott helyzetek. Azt terveztük, hogy hatvan percen keresztül nagyon komoly sebességgel próbáljuk megoldani ezt a meccset, és ilyen sebesség mellett becsúsztak olyan hibák, amelyeket ezen a szinten nem lenne szabad elkövetni” – értékelt az MTI-nek az Európa-bajnoki bronzérmes magyar csapat szakvezetője.
Golovin hozzátette, a védekezés és a kapusteljesítmény ezúttal – a csoportkör első fordulójában, Nagykanizsán – nem volt tökéletes, de ezek még az otthonról, vagyis a klubcsapatokból hozott saját dolgoknak tudhatóak be. Az edző úgy fogalmazott, amikor mindenki másképpen értelmezi a dolgokat, az nem védekezés, olyankor még a kapusoknak is nagyon nehéz dolguk van.
Hiába beszéltük meg, olyan távolságról kaptunk gólokat, ahonnan nem szabad. A széleken szerintem rendben voltunk, nem volt probléma. Ők is tudják, hogy most komoly teher van rajtuk, nincs egyszerű dolguk, de szerintem jól teljesítettek
– utalt a többi között a gyermekáldás előtt álló Győri-Lukács Viktória hiányára.
Golovin kifejtette, a törökök ellen nagyon nehéz kézilabdázni, mert ők másképpen játszanak. Akinél a labda van, az veszélyes, és vannak a játékukban olyan elemek, amelyekkel Európában nem nagyon találkoznak az ellenfelek. A kapitány szerint biztosan ez is eredményezte, hogy ennyit gólt kaptak.
Vasárnap Prágában a csehek ellen folytatja Eurokupa-szereplését a magyar együttes. Golovin szerint nagyon komoly csapat vár rájuk, amelynek jó játékosai vannak és jó az edzője is.
Rendszerben és európai kézilabdát játszanak, de ismerjük őket
– szögezte le.
A nagykanizsai találkozó volt a magyarok utolsó hazai edzőmeccse a novemberben és decemberben sorra kerülő holland–német közös rendezésű világbajnokság előtt. A kapitány kifejtette, hogy novemberben három felkészülési meccsük lesz Norvégiában, ami csökkenti az edzésszámot, vagyis fontos, hogy a világverseny előtt szükséges terhelést a mérkőzéseken „szedjék össze”.
A három gólig jutott Grosch Vivien úgy fogalmazott: könnyebb mérkőzésre számítottak, de a védekezésük nem igazán állt össze, több gólt kaptak, mint amennyit szerettek volna, ráadásul ezért nem tudtak sok gyors gólt lőni. Ezen is igyekeznek majd javítani.
A győzelemnek örülünk, és lépésről haladunk a világbajnokság felé
– vélekedett a Debrecen jobbszélsője.
Hangsúlyozta: a saját teljesítményével sohasem elégedett teljes mértékben. Ma is van hiányérzete, de „ami bennem volt, azt kiadtam, és én is lépésről lépésre haladok”.
Női Eurokupa, csoportkör, 1. forduló, 2. csoport:
Magyarország - Törökország 43-30 (19-15)
Nagykanizsa, 2843 néző, v.: Sekulic, Jovandic (szerbek)
a magyar gólszerzők: Simon 6, Faragó Lea 5, Márton, Klujber, Tóvizi, Albek, Hársfalvi 4-4, Grosch, Kovács 3-3, Vámos, Kuczora 2-2, Bordás, Szmolek 1-1
lövések/gólok: 61/43, illetve 48/30
gólok hétméteresből: 2/2, illetve 4/2
kiállítások: 2, illetve 0 perc
Az Eurokupában a tavalyi kontinensviadal három érmese, illetve a következő Európa-bajnokság öt társrendezője szerepel két négyes csoportban. Ezek a válogatottak nem vesznek részt a jövő évi Eb selejtezősorozatában. A másik kvartettben Norvégia, Lengyelország, Románia és Szlovákia szerepel.
A csoportok első két helyezettje jut a sorozat történetében először sorra kerülő, jövő szeptemberi négyes döntőbe.
- Még több cikk