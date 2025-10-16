A magyar női kézilabda-válogatott magabiztos, 43-30-as győzelemmel rajtolt az Eurokupában Törökország ellen Nagykanizsán. A találkozó elején még akadtak védekezési problémák, a törökök bátran támadtak, és a hazai csapat sokáig nem tudott jelentősen ellépni. A félidő hajrájában azonban Simon Petra és Grosch Vivien vezetésével beindult a magyar támadógépezet, így a szünetre négygólos előnnyel vonult Golovin Vlagyimir együttese. A második játékrészben már egyértelműen kijött a két válogatott közötti különbség, a magyar csapat fokozatosan növelte előnyét, és a hajrában tíz gól fölé tornázta a különbséget.

Harminc gólt kapott, de nagy fölénnyel nyert a magyar női kézilabda-válogatott

Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A mérkőzés legjobbjának választott Simon Petra hat, Faragó Lea öt gólt szerzett, a kapuban Janurik Kinga és Szemerey Zsófi is jól teljesített. A sportszerű meccsen mindössze egy kétperces kiállítást osztottak ki a szerb játékvezetők. Golovin sokat cserélt, és a vb-felkészülést szolgáló sorozatban több játékosának is lehetőséget adott. A kapitány együttese vasárnap Prágában folytatja szereplését, ahol a csehek ellen lép pályára, míg a dánokkal tavasszal találkozik majd. Az Eurokupában a tavalyi Eb három érmese, valamint a következő kontinenstorna öt társrendezője küzd a jövő szeptemberi négyes döntőbe jutásért.

Nem várt hibákról beszél a kézilabda-válogatott kapitánya

„A 43 lőtt gól sok, de több is lehetett volna, ám voltak olyan apró hibáink, mint a labdaeladás és a kihagyott helyzetek. Azt terveztük, hogy hatvan percen keresztül nagyon komoly sebességgel próbáljuk megoldani ezt a meccset, és ilyen sebesség mellett becsúsztak olyan hibák, amelyeket ezen a szinten nem lenne szabad elkövetni” – értékelt az MTI-nek az Európa-bajnoki bronzérmes magyar csapat szakvezetője.

Golovin hozzátette, a védekezés és a kapusteljesítmény ezúttal – a csoportkör első fordulójában, Nagykanizsán – nem volt tökéletes, de ezek még az otthonról, vagyis a klubcsapatokból hozott saját dolgoknak tudhatóak be. Az edző úgy fogalmazott, amikor mindenki másképpen értelmezi a dolgokat, az nem védekezés, olyankor még a kapusoknak is nagyon nehéz dolguk van.