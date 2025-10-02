A könyvbemutatón Harle Tamás, a kiadó vezetője úgy fogalmazott: „Akiről a könyv szól, olyan ember, akiről mindenkinek eszébe jut valami: élmények, kalandok, nagy beszélgetések, nagy balhék. Mindenkinek más.” Kiemelte, hogy a mű nem egyszerű sportkönyv: dokumentumregény, interjú- és riportkötet, sőt hiteles korrajz az elmúlt évtizedekről. Lantos Gábor írását igazi írói bravúrnak nevezte, hiszen a könyv egyszerre sporttörténet és emberi sorsok bemutatása.

Vass Sándor, Harle Tamás és Lantos Gábor a könyvbemutatón

Fotó: Gulácsi Zsuzsa/Kék Európa Stúdió

Évekig kellett győzködni a kézilabda legendáját

A szerző elárulta, hogy öt-hat évig tartott, míg sikerült meggyőznie Vass Sándort, hogy megnyíljon, és hozzájáruljon a kötet megszületéséhez. Maga a kézirat viszont néhány hónap alatt készült el. A szerző saját életének nehéz időszakában dolgozott rajta, így számára is különleges jelentőségű az elkészült mű.

A könyv egyik visszatérő témája Vass Sándor természete és kapcsolatai. A szerző Szabó Magdát idézi: „Nincs az a harag, ami örökké tartana.” Ez a gondolat szimbolikus Vass életében is, hiszen a pályafutását számos konfliktus és kibékülés kísérte. A korábbi veszprémi klubvezetővel, Hajnal Csabával vagy a válogatottban szereplő Bene Tamással történt éles viták után például idővel képes volt a békülésre.

Ugyanakkor Vass maga is elismeri: lobbanékony és szókimondó ember, akinek a világ gyakran csak fekete vagy fehér. Azokkal, akiket igazságtalannak érzett, nem tudott kibékülni. Faludi Mihállyal, a hetvenes években kapitányként dolgozó szakemberrel például soha többé nem keresett kapcsolatot. „Leengedtem a rolót” – vallotta be őszintén. „Akit az első tíz évben edzettem, mindenki sikeres lett az életben. Ez az én legnagyobb sikerem a kézilabdában, talán erre vagyok a legbüszkébb” – mondta Vass, aki magát úgy jellemzi, hogy amit megígér, azt mindig betartja. Kemény, olykor szigorú módszereit a játékosai is megtapasztalták, de aki mellett kiállt, annak igyekezett mindenben segíteni.

Vass Sándor játékosként kétszer szerepelt olimpián (1972, 1980) és világbajnokságon (1970, 1974). Az Elektromos színeiben három bajnoki címet nyert, volt NB I-es gólkirály és az év legjobb kézilabdázója is. Edzőként érte el legnagyobb sikereit. Szövetségi kapitányként 1997-ben negyedik helyre vezette a magyar válogatottat a világbajnokságon, egy évvel később az Európa-bajnokságon a hatodik helyen végzett a csapattal. Dolgozott Ausztriában a férfi- és női válogatott élén, valamint a Hypo Niederösterreich edzőjeként, idehaza pedig irányította a Veszprémet is. Pályafutása során volt BEK-győztes, BEK-döntős és magyar bajnok.