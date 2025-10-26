A Körmend elsősorban a harmadik és a negyedik negyedben nyújtott teljesítményének köszönhetően aratott 11 pontos győzelmet a Kaposvár vendégeként.

Kaposváron is nyert a Körmend

Fotó: egiskormend.hu

A Körmend edzője üzent a hányingert kapó kritikusainak

Az Egis így sorozatban második sikerét aratta a kosárlabda NB I alapszakaszában, amelyet három vereséggel kezdett. A lefújás után Kocsis Tamás megbízott vezetőedző rendkívül elégedett volt, ugyanis csapata alig tudott rendesen edzeni a héten. A múlt héten távozott Teo Hojc helyett átvevő szakember az M4 Sportnak adott interjújában odaszúrt azoknak a szurkolóknak is, akik kritizálták csapata játékát az Atomerőmű elleni meccsen.

„Ez egy hatalmas siker egy nagyon jó csapat ellen, büszke vagyok a csapatra és a közönségünkre is, akik több mint százan belehajszoltak minket a győzelembe. Az volt a taktikánk, hogy a saját fegyverével próbáljuk meg megfogni a Kaposvárt: sok futással, sok dobással. Ebben persze benne voltak hibák, olyan volt ez, mint egy pingpongmeccs.

Lehet, hogy valakinek hányingere van ettől, meg tőlem, de annak az Egis által gyártott daedalont tudom ajánlani

– ajánlotta a Körmend névadószponzorának egyik termékét a tréner.

A Körmend sikerével a rájátszást érő hetedik helyen áll jelenleg az NB I-ben.

Kapcsolódó cikkek: